Qué hacen juntos Ben Stiller y Rafa Nadal en Nueva York No es la primera vez que vemos juntos al actor y al tenista

Tras conocerse el ingreso hospitalario de Mery Perelló durante su embarazo, Rafa Nadal ha reaparecido en Estados Unidos. Se encuentra allí disputando el US Open, pero también ha tenido algo de tiempo para reunirse con algunos amigos en Nueva York. Entre ellos, Ben Stiller. " Divertida cena con mi equipo y amigos. Todo bien antes de que empiece el partido", ha comentado junto a una foto en la que aparece junto al intérprete -entre otras personas cercanas- disfrutando de la comida en un restaurante italiano de la Gran Manzana. Y no es la primera vez que vemos juntos a Rafa Nadal y Ben Stiller. Repasamos, en vídeo, las ocasiones en las que les hemos visto juntos. Dale al play y no te lo pierdas.

