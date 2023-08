Jaime, el hermano pequeño de Carlos Alcaraz que con 12 años ya despunta en el tenis

La carrera de Carlos Alcaraz es meteórica. Con solo 20 años ocupa el primer puesto del ránking ATP, situándose por encima de compañeros como Novak Djokovic, Daniil Medvédev y Casper Ruud, a quienes hace poco veía como leyendas, un modelo a seguir para alcanzar su sueño. Y lo ha logrado. Trabajo y disciplina son el secreto de su rotundo éxito, en el que se incluye también un factor clave: el talento. El deportista murciano lleva grabado en su ADN el tenis, igual que su hermano pequeño, con el que podría compartir muy pronto reinado. Jaime Alcaraz ya despunta con la raqueta y con 12 años va abriéndose poco a poco camino con importantes victorias.

-Carlos Alcaraz y Leo Messi, el momento 'fan' entre dos estrellas del deporte mundial

-Así es Álvaro, el hermano mayor de Carlos Alcaraz, quien se ha convertido en su mejor 'escudero'

Durante el pasado fin de semana, el menor de los Alcaraz Garfia se subió al pódium del Rafa Nadal Tour en la categoría sub 12 masculino. En las instalaciones del Club Internacional de Tenis de Majadahonda se impuso por 6-1, 1-6 y 10-1 ante Beltrán Serrano de Pablo. Se trata de una importante cita deportiva en la que anteriormente también triunfó su hermano. Carlos ganó este mismo torneo en 2017, cuando ya dio pistas de que estábamos ante un chico que marcaría para siempre la historia de nuestro deporte. Seis años después es el campeón de dos Grand Slams: Wimbledon y el US Open.

Carlitos, como le gusta que le llamen, apoya mucho a su hermano en su incipiente carrera como tenista y le anima a tomar sus propias decisiones. "Me da pocos consejos, pero me dice que lo importante es lo que haces fuera de la pista. Si estás en un torneo, no puedes por ejemplo jugar un partido de fútbol. Porque si te haces daño o te lesionas ya no juegas el torneo", contaba el propio Jaime en Main Court EC. Al ser preguntado por sus sueños, lo tiene claro: "Mi sueño es estar en el top 50 del mundo. Si puedo estar mejor, estaría muy contento, pero con ser tenista profesional estoy encantadísimo".

-El espontáneo comentario de Carlos Alcaraz al rey Felipe que hizo reír a todos

Para Alcaraz, la familia tiene un papel principal en su éxito. De gustos sencillos y con sus raíces siempre presentes, no entiende su carrera sin tener cerca a sus seres queridos, quienes le han acompañado desde la primera vez que cogió una raqueta. En los partidos le transmiten toda su energía desde las gradas, le apoyan más que nunca cuando el marcador no está a su favor y lloran de alegría cuando revalida su reinado. Con esos mismos valores ha crecido también el pequeño Jaime, quien dentro de poco tiempo podría tener al otro lado de la red a Carlos y otras grandes figuras.

Los padres y los tres hermanos de Carlos

Verónica Garfia y Carlos Alcaraz González forman una bonita familia numerosa con Álvaro, Carlos, Sergio y Jaime. Todos en casa son aficionados al tenis ya que el padre es director en la escuela de tenis del Club de Campo y el abuelo paterno fue el primer socio del club de tenis. A Carlitos le regalaron la primera raqueta con solo tres años y desde entonces se convirtió en su pasión. Con catorce años, cuando ya despuntaba, su padre dejó de dirigir su carrera para confiar en Carlos Santos, y posteriormente en Juan Carlos Ferrero. Ahora que es una estrella, siguen aconsejándole profesional y personalmente. De hecho, él mismo contaba que el dinero que gana se lo administran sus progenitores y les pide permiso para comprarse sus caprichos.