El momento fan de Carlos Alcaraz y la ¿pista? de Messi sobre su futuro: los mejores momentos de los Premios Laureus

París acoge este lunes una de las citas más esperadas: los Premios Laureus. Después de años haciéndose de forma telemática, la gala ha vuelto a hacerse presencialmente para celebrar lo mejor del deporte y el poder que tiene para cambiar vidas en todo el mundo. La velada ha tenido como escenario el Pavillon Vendôme de la capital francesa y ha contado con sabor español gracias a Carlos Alcaraz, que ha sido distinguido como deportista revelación. El premio llega para el tenista en una semana llena de emociones ya que hace solo unas horas se proclamaba campeón por segundo año consecutivo del Mutua Madrid Open, torneo en el que el viernes soplaba las velas de su 20 cumpleaños.

"Dar la enhorabuena a todos los nominados por este premio, todos se lo merecen tanto como yo. Es un premio al trabajo durante todo el año, que estoy solo en la pista pero detrás hay un equipo al que quiero agradecer todo el sacrificio y el dolor. Ha habido momentos duros, con mi familia y mi equipo, que significan mucho para mí. Deseo una bonita noche y que disfrutéis", ha dicho el tenista murciano, número 1 del ránking ATP, que compartía nominación con Rafa Nadal, al que siempre ha considerado un referente a seguir. Ha recogido esta distinción de manos del exfutbolista Luis Figo.

Carlitos, como le gusta que le llamen, es un ídolo para millones de personas, pero también sabe lo que es estar en el otro lado, en el de los fans. Así lo ha demostrado a su llegada a la alfombra roja, donde ha vivido un simpático momento con otro de los grandes protagonistas de la velada, Leo Messi. El tenista y el jugador del PSG se han saludado muy cariñosos, entre risas. Sus gestos en la alfombra roja, captados por decenas de fotógrafos, han dejado patente que se tienen gran admiración mutua.

Messi ha hecho historia ganando dos premios Laureus en la misma edición: el de mejor deportista y el de mejor equipo del año como capitán de la Selección de Argentina, campeona en el Mundial de Qatar. El jugador de 35 años ha acudido a la gala acompañado de su esposa, Antonela Roccuzo, que es su talismán y apoyo incondicional. Su presencia generaba una gran expectación ya que ha sido el primer acto público al que ha acudido tras anunciarse que no estará la próxima temporada en el París Saint-Germain, club en el que aterrizó en 2021.

En su discurso, Messi no ha hecho ninguna referencia a su salida del club galo pero si ha nombrado al Barça, club al que podría regresar. "Me costó muchísimo ganar el Mundial, ya al final de mi carrera. Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme", ha asegurado. Además, ha explicado que es un honor formar parte del mismo "selecto grupo" que Michael Schumacher, Tiger Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton y Novak Djokovic, ganadores de este mismo premio anteriormente.

Entre los asistentes que han querido formar parte de esta gala con el deporte como protgonista se encuentran Carles Puyol y Vanesa Lorenzo; el extenista Boris Becker, que en diciembre salió de prisión; la piloto Carmen Jordá; Lisa Zimouche, que se ha animado a dar unos toques al balón en la alfombra roja; Oksana Masters; y Robert Lewandowski, entre otros.

El listado completo de los ganadores

-Mejor Equipo del Año: Selección de fútbol de Argentina

- Deportista Revelación del Año: Carlos Alcaraz

-Deportista Masculino Mundial del Año: Leo Messi

- Deportista Femenina Mundial del Año: Shelly-Ann Fraser-Pryce

- Mejor Acción del Año de un Deportista: Eileen Gu

- Mejor Deportista con Discapacidad del Año: Catherine Debrunner

- Premio Laureus Sport for Good: Teamup

- Mejor Reaparición del Año: Christian Eriksen