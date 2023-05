Leo Messi dice adiós a París: no estará en el PSG la próxima temporada La noticia llega después de conocerse que el club le ha sancionado durante dos semanas sin jugar

Se cierra un ciclo para Leo Messi. El jugador, que ganó el Mundial de Qatar con la selección de su Argentina natal, dice adiós a su etapa en el Paris Saint-Germain, donde aterrizó en 2021. A partir de la próxima temporada no estará en el equipo galo. Así lo ha adelantado L'Équipe, asegurando que el equipo no ha prorrogado el contrato del delantero, que es una de las estrellas del club, en el que también están Sergio Ramos y Achraf Hakimi. Desde Mundo Deportivo indican que fue el jugador quien rechazó hace un mes la propuesta de renovación por una temporada más.

A Messi, que en junio cumplirá 36 años, le quedan solo tres partidos antes de decir adiós a la afición del PSG, equipo que tiene a Luis Campos como director deportivo. Faltan cinco partidos hasta que se conozca quién es el campeón de liga, pero se va a perder el que juegan contra el Troyes este domingo 7 de mayo y el que disputan contra el Ajaccio el 13 de mayo. El motivo de su ausencia en estas citas es que su equipo ha abierto un expediente disciplinario y le ha sancionado durante dos semanas por haber viajado un día después de la derrota contra el FC Lorient alegando un compromiso publicitario. El destino ha sido Arabia Saudí, donde ha posado con su familia.

El próximo 30 de junio acabará el contrato de Messi con el equipo de la Ligue 1 y se abre un futuro lleno de incógnitas. Por el momento se desconoce cuál será su destino, pero no se descarta la posibilidad de que fiche de nuevo por el FC Barcelona. Durante dos décadas fue una pieza fundamental del club blaugrana, de hecho sigue siendo el mayor goleador de la historia del equipo. El día de su despedida, celebrada en el Auditorio 1899 del Camp Nou, contó entre lágrimas que no estaba preparado para su marcha, que había hecho todo lo posible por continuar y que volvería a la ciudad condal. Parece que ese regreso está ahora más cerca. "No puedo estar más orgulloso. Después de un tiempo fuera, volveremos", sentenciaba.

Siempre rodeado por su familia

Sea cual sea su decisión, el ganador de siete Balones de Oro cuenta con el apoyo incondicional de la numerosa familia que ha formado con Antonela Rocuzzo y sus tres niños, Thiago, Mateo y Ciro. La pareja se conoció cuando eran niños ya que ella es prima de un buen amigo de Leo, el jugador Lucas Scaglia. Sus caminos se separaron cuando Messi dejó Argentina para triunfar en España, pero en 2005 se reencontraron en su país natal para ya no separarse más. Contrajeron matirmonio en la ciudad de Rosario en 2017, en una boda en la que estuvieron presentes amigos como Shakira y Piqué, Xavi Hernández y Nuria Cunillera, Cesc Fabregas y Daniella Semaan, Carles Puyol y Vanesa Lorenzo...