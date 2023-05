Las imágenes del viaje de Messi con su familia a Arabia Saudí que ha desatado la polémica

Leo Messi emprendió un viaje con su familia a Arabia Saudí sin pensar en las consecuencias que le podría traer esta acción a nivel futbolístico. Su equipo, el Paris Saint-Germain, ha decidido sancionar durante dos semanas al jugador por haber viajado un día después de la derrota del PSG ante el FC Lorient alegando un compromiso publicitario. Al presidente del club parisino, el jeque catarí Nasser Al-Khelaifi, no le ha gustado nada la idea de su marcha y ha abierto un expediente disciplinario en el que suspenderá al futbolista argentino durante las dos próximas semanas. No jugará los dos próximos partidos, no entrenará junto a sus compañeros, pero tampoco cobrará su sueldo durante quince días, según aseguran los medios franceses L'Equipe y RMC Sports.

Leo Messi viajó sin permiso al país del Golfo Pérsico en compañia de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. El delantero se marchó a Riad a promocionar el turismo saudí y se perdió el entrenamiento del día siguiente a la derrota del Lorient. De haber ganado ese partido los jugadores habrían tenido dos días libres -de ahí que organizara su viaje Messi-, pero al no ser así, debían volver al entrenamiento diario. Su ausencia habría generado, según L’Equipe, cierto malestar en el PSG, cuyos mandatarios han visto el declive del club en los últimos partidos, sumado a los continuos rumores de que el F.C. Barcelona quiera fichar de nuevo al que fuera su jugador estrella. De momento el PSG no se ha pronunciado de forma oficial, pero ha querido demostrar con esta procedimiento que ningún jugador está por encima de la institución.

Muchos especulan con la continuación de Messi en el PSG e incluso entre las ofertas se baraja una opción en Arabia Saudí, que habría ofrecido al jugador 400 millones de euros para unirse a su liga. No obstante, el viaje no ha tenido nada que ver con su carrera futbolística, más bien con su papel de embajador del país. El ministro de Turismo, Ahmed Al Khateeb, ha compartido las fotos del argentino junto a su familia acompañadas de un cariñoso mensaje: "Me complace dar la bienvenida al embajador de Turismo de Arabia Saudita, Lionel Messi, y a su familia en sus segundas vacaciones en Arabia Saudita. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes". Hace un año el futbolista de Rosario visitó este país de Oriente Medio y fue recibido por la princesa Haifa Mohammed Al-Sau, aunque no estuvo acompañado de su familia.

Esta vez Lionel Messi ha disfrutado en compañía de su mujer, Antonela, y de sus hijos de las tradiciones y costumbres del país. Sus hijos pequeños Mateo, de siete años, y Ciro, de cinco, pudieron alimentar a los ciervos, jugar a algunos juegos de mesa tradicionales o contemplar junto a las palmeras cómo los locales elaboran los sombreros de paja. Sin embargo, este viaje del argentino con su familia a tierras árabes podría suponer un antes y un después en su carerera en el PSG y algunos medios apuntan a que el futuro de Messi podría estar en el aire.