El motivo que ha unido a Leo Messi con la princesa Haifa de Arabia Saudí

Leo Messi es uno de los mejores jugadores del mundo. Sus dotes con el balón en los pies son innegables, pero también lo es su imagen, que es un gran reclamo. Esa es la razón por la que el futbolista ha viajado hasta Arabia Saudí aprovechando los días de descanso que su equipo, el París Saint-Germaine, ha concedido a sus jugadores. El astro argentino se ha desplazado a Oriente Medio junto a su compañero, Leandro Paredes, y a su hermano Matías. Un viaje que, más allá de llevarle a descubrir los encantos del país, también supone un nuevo reto profesional para él ya que se ha convertido en Embajador de Turismo de Arabia Saudí. Leo ha sido recibido por la princesa Haifa Mohammed Al-Saud y por el ministro de Turismo, Ahmed Al Khateeb.

- ¡Vaya ritmo! Los hijos de Leo Messi causan furor con su divertido baile

VER GALERÍA

- El curioso 'look' de Leo Messi en su posado con Romeo Beckham que se ha hecho viral

El futbolista aterrizaba en el país de Oriente Medio este lunes, a su llegada ha sido recibido por el ministro de Turismo. Allí, en una ceremonia informal, Ahmed Al Khateeb ha nombrado al futbolista argentino embajador de turismo de Arabia Saudí. “Hoy doy la bienvenida a Lionel Messi y sus amigos a Arabia Saudí para unas vacaciones especiales. Esta no es su primera visita al Reino, ni será la última, y estoy feliz de anunciar a Messi como Embajador de Turismo de Arabia Saudita”, ha dicho el Ministro, según ha informado el diario saudí Al Riyad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Este martes, era la princesa Haifa la que ha ejercido de anfitriona de excepción del futbolista y ha sido la encargada de mostrarle los lugares más emblemáticos y con más encanto de la histórica ciudad de Jeddah y que han finalizado con una comiuda donde han disfrutado de la gastronomía típica del país. "¡Hoy temprano, me lo pasé muy bien mostrándole a Messi y sus amigos el histórico Jeddah. Me alegro de ver que se quedó hipnotizado por su esencia, herencia y belleza. ¡Espero darle la bienvenida a él, a su familia y amigos nuevamente muy pronto!", ha escrito la Princesa en su perfil, encantada con la visita del astro argentino. En esta ocasión, Leo no ha estado acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, quienes se han quedado en París, pero debido a su nuevo cargo, seguro que muy pronto vuelven todos juntos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Haifa Mohammed Al-Saud, que pertenece a la Familia Real saudí, es además ministra adjunta de Turismo en el Ministerio de Turismo de Arabia Saudí y es la responsable de diseñar e implementar la estrategia nacional en este sector. Ese es el motivo por el que ha sido la encargada de hacer de cicerone del futbolista. Mesi ha disfrutado del idílico entorno y ya ha comenzado a ejercer sus labores como Embajador. El futbolista ha compartido unas imágenes navegando en un yate junto al mensaje "Descubriendo el Mar Rojo en Saudí. Visita Arabia Saudí". En la primera instantánea se le puede ver mirando al horizonte mientras se pone el sol. En la segunda fotografía, aparece muy relajado junto a su amigo y a su hermano, en lo que ha debido ser una divertida travesía a juzgar por la risa que se aprecia en la cara de todos ellos.