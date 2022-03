El curioso 'look' de Leo Messi en su posado con Romeo Beckham que se ha hecho viral El hijo de David Beckham visitó al Paris Saint-Germain y se fotografió con algunos de los jugadores

Romeo Beckham está aprovechando muy bien su visita a París. Su madre, Victoria Beckham, se encuentra allí con motivo de la semana de la moda que se celebra en la capital francesa, y su hijo, por su parte, ha estado disfrutando de otra de sus grandes pasiones: el fútbol. Romeo ha visitado al Paris Saint-Germain y ha tenido la oportunidad de fotografiarse con algunas de las estrellas del equipo, como Neymar Jr, Mbappé o Leo Messi. Su instantánea con el argentino es, sin duda, la que más ha llamado la atención debido al llamativo look que luce Leo: un vistoso chándal rojo cubierto de arriba abajo con estampado animal print que no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

