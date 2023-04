El increíble gesto de Leo Messi y Antonela Roccuzzo con un fan que esperó diez horas para conocer al futbolista

Loading the player...

¿Te imaginas poder conocer a Leo Messi en su propia casa? Esto es exactamente lo que le ha ocurrido a un admirador del deportista, que ha vivido una increíble experiencia. El joven de origen argentino, llamado Juan Polcan, viajó a París aprovechando unos días de descanso en el club de fútbol sala en el que juega. Estaba decidido a perseguir su sueño, conocer a Messi, pero no podía imaginarse de qué forma lo cumpliría: "Escribo esto entre lágrimas y emoción, todavía me tiembla todo el cuerpo, te amo Leo y gracias por este momento inolvidable", ha comentado. "La humildad con la que me recibiste, la sencillez, sos el mejor de toda la historia pero sobre todo una persona increíble, y Antonela también", ha añadido. Y es que, en efecto, Messi y Antonela tuvieron un precioso gesto con Juan, quien pudo conocer a su ídolo... ¡en pantuflas! Dale al play y no te lo pierdas las imágenes de este momento.

