El vídeo viral de Leo Messi, como nunca le habíamos visto: bailando con Antonela Roccuzzo ¡y Tini Stoessel!

La fiesta que ha organizado este fin de semana la selección argentina de fútbol, equipo campeón del Mundial de Catar, ha dejado algunas imágenes para el recuerdo. Era una ocasión especial y Leo Messi ha sacado a la luz su lado más desenfadado, sacando a la luz una faceta que es muy difícil ver. Pese a que Messi no suele bailar -y, de hecho, recientemente declinó la petición de la afición, que le solicitó que lo hiciera tras un partido - en esta ocasión sí lo hizo, tanto con su mujer, Antonela Roccuzzo, como con Tini Stoessel e incluso con el novio de la cantante, el también futbolista Rodrigo de Paul. El vídeo de Tini enseñando a Messi algunos pasos de baile no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

