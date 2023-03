La increíble fiesta de cumpleaños de Tini Stoessel con su novio Rodrigo de Paul y otras muchas 'celebrities'

Loading the player...

Tini Stoessel ha celebrado su 26 cumpleaños con una locura de fiesta. La cantante invitó a todos sus amigos y familiares a un increíble evento con cena, baile y ¡chapuzón incluido! No ha faltado ningún detalle y la intérprete de Cupido ha disfrutado de una velada maravillosa. Entre los invitados, su novio Rodrigo de Paul. El jugador de fútbol le ha cantado a su chica el Cumpleaños feliz y se ha mostrado muy cariñoso durante toda la noche. Lola Índigo, Messi o Nicki Nicole tampoco han querido perderse esta locura de fiesta en la que no han faltado los bailes y las risas. ¿Quieres conocer todos los detalles del cumpleaños de Tini Stoessel ? Dale al play y no te lo pierdas.

