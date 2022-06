La curiosa coincidencia que hizo que las hermanas Williams acudieran a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Dos meses después de que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se convirtieran en marido y mujer seguimos descubriendo nuevos y sorprendentes detalles del "sí, quiero". Ha sido la propìa actriz la encargada de desvelar uno de los secretos más divertidos, que tiene que ver con las personas que los acompañaron en el gran día. La nuera de David y Victoria Beckham ha explicado cómo se gestó la presencia de las hermanas Venus y Serena Williams en la boda, celebrado en la exclusiva finca frente al mar que la familia de la novia posee en Palm Springs, Florida. Cuando elaboraron inicialmente la lista de invitados, los nombres de las tenistas no estaban incluidos sino que fue a raíz de un encuentro casual como se convirtieron en dos de los rostros conocidos que asistieron a la celebración.

Nicola ha indicado en conversación con Tatler que su madre, la exmodelo Claudia Heffner Peltz, invitó a las Williams a su enlace a pesar de no ser amigas cercanas de la familia. Todo surgió cuando coincidieron en un evento solidario y la esposa de Nelson Peltz decidió proponer a las deportistas sumarse al gran día que estaban preparando con tanta ilusión. "Se encontró con Venus y Serena en un evento de caridad y me dijo: 'Las he invitado si quieren venir'"., ha explicado la intérprete. La idea de su madre le pareció increíble y no le pudo hacer más ilusión su asistencia ya que considera alas hermanas como dos históricos iconos.

La protagonista de Amor de calendario o Lola James tiene claro que su enlace fue el mejor día de su vida y disfrutó de cada mágico instante. Ha explicado además que no dejaba de pensar que se había casado con su mejor amigo, y eso es lo que más le importaba. Desde que sus caminos se cruzaron en 2019 conectaron a la perfección y se volvieron inseparables. También conectaron enseguida con sus respectivas familias tal y como muestran con frecuencia en sus perfiles sociales y como quedó patente en el enlace. Ahora están muy emocionados con este nuevo capítulo que han comenzado a escribir ya como marido y mujer, que ha llegado más tarde de lo previsto ya que tuvieron que poner en pausa sus planes de boda debido a las restricciones sanitarias.

Los gestos románticos acompañan su día a día a través de detalles como el tatuaje que Brooklyn se ha hecho para llevar para siempre grabada en su piel la boda. El mayor de los cuatro hijos de los Beckham se ha grabado con tinta los votos que pronunciaron durante el enlace. "Nicola, cuando caminaste por el pasillo me dejaste sin aliento. Estabas guapa esa noche y lo estás siempre. Déjame empezar diciendo que las palabras ni siquiera pueden describir mi amor por ti. Con solo mirarte, veo mi futuro y se siente como un sueño. Eres mi mundo y sigo enamorándome más de ti cada día", se puede leer en una parte.

Sus proyectos tras casarse

De su vida como matrimonio, ambos destacaban durante su asistencia a la última Gala MET la normalidad. "En realidad Brooklyn y yo somos como un matrimonio de señores mayores", decía la actriz. Además, indicaba que acudir a actos públicos suponía un cambio divertido y emocionante en su rutina. Los dos siguen volcados en sus proyectos profesionales. Mientras que Nicola está centrada en sus proyectos como intérprete y modelo, el primogénito de los Beckham se interesa por la cocina. Tras estudiar un año fotografía en Parsons (Nueva York) quiere ser chef. Para aprender los mejores secretos entre fogones puede contar con los consejos del prestigioso chef británico Gordon Ramsay, gran amigo de su familia.