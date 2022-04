Actor, interiorista, empresario...Conoce a los siete hermanos de Nicola Peltz, la prometida de Brooklyn Beckham

El enlace de Brooklyn va a unir este sábado a los Beckham con una de las familias más poderosas de Estados Unidos, con patrimonio valorado en dos millones de euros. Los Peltz poseen un gran imperio y tienen un papel muy relevante en el universo financiero de Nueva York, pero siempre han optado por la discreción para su día a día y huyen de los flashes. Nicola es el miembro más conocido no solo por su romance sino también por su carrera como actriz y modelo. En este último ámbito ha seguido los pasos de su madre, Claudia Heffner, la tercera esposa de Nelson Peltz, quien ya había sido padre en dos ocasiones cuando se casaron. El matrimonio ha formado una numerosa familia compuesta por ocho hijos, seis chicos y dos chicas de los que te contamos a continuación todos los detalles.

Mathew Peltz

El hermano mayor de Nicola Peltz ha seguido los pasos de su progenitor en el mundo de los negocios. A los 38 años, Matthew es graduado en la universidad de Yale y ha asumido la presidencia no ejecutiva de Wendy's Co, un holding de comida rápida en el que su padre es el director. Además, es miembro de la junta del Hospital for Special Surgery, especializado en afecciones reumatológicas y cirugía ortopédica que se encuentra en Nueva York. Comenzó a trabajar al día siguiente de graduarse y está casado con Hallie Dunn, madre de su pequeño Asher. Entre 2006 y 2008 estuvo en el equipo de Goldman Sachs&Co como analista de banca de inversión y posteriormente estuvo en Liberty Harbor, un fondo de cobertura multiestrategia. Con una fortuna estimada en más de 800 millones de dólares, posee una impresionante casa junto al mar en Palm Beach (Florida) por la que pagó hace dos años más de diez millones de dólares. Esta vivienda cuenta con seis habitaciones, siete baños, tres baños, una piscina, un muelle, una oficina, una sala de masajes y un gimnasio.

Will Peltz

El segundo hermano de la prometida de Brooklyn Beckham es el otro miembro más conocido de los Peltz ya que también es actor, al igual que Nicola, con la que comparte tatuaje desde 2016. En el lado izquierdo del abdomen ambos tienen una frase en hebreo en la que hacen referencia a la importancia de la familia. A punto de cumplir 36 años, Will ha formado parte de series como Euphoria o Sierra Burgess es una perdedora. Hizo su primera aparición en la gran pantalla en 2004, cuando dio vida a Brandon Lender en la comedia dramática Men, momen & children. En este filme tenía como compañeros a estrellas tan consolidadas como Jennifer Garner, Adam Sandler y Ansel Elgort. Poco después participó en Eliminado, una película de terror dirigida por Levan Gabriadze. En 2009 dejó su Nueva York natal para instalarse en la meca del cine, donde le surgieron nuevas oportunidades interpretativas. Anteriormente estuvo enfocado en el deporte y fue jugador de hockey sobre hielo en el equipo New Jersey Hitmen.

Brad Peltz

Nacido en 1989, Brad es el tercer hijo en común de Nelson y Claudia Peltz. El empresario tecnológico, al que es habitual ver en actos con Elon Musk o Cindy Crawford, ha cosechado un gran éxito con Mymo, un sistema automatizado de citas médicas que "mejora la experiencia entre el paciente y el médico, lo que permite una mejor continuidad de la atención". Estudió Ciencias Políticas en la universidad de Yale, la misma a la que asistió su hermano mayor y ha dedicado parte de su vida al deporte. Ha sido jugador profesional de hockey sobre hielo, formando parte de equipos como Ottawa Senators y Trentor titans.

Brittany Peltz

La única hermana de Nicola es Brittany, de 32 años. Durante la infancia y la adolescencia compitió como patinadora artística, disciplina que abandonó para encaminarse al mundo del espectáculo. Estudió cine en la en la Escuela Tisch de la universidad de Nueva York, pero finalmente ha tomado un rumbo muy diferente. Con su residencia fijada en Miami a raíz de la crisis sanitaria, fue precisamente poner a punto su nuevo domicilio lo que le dio la idea de convertirse en decoradora de interiores y minorista. Su idea se ha hecho realidad en Sena Lifestyle Studio, su propia empresa. Anteriormente tuvo su propia firma de moda infantil llamada Leah + Rae. Comparte su vida con Franz Buerstedde, directivo de Rhône Group. Juntos han formado una familia numerosa compuesta por Eva, Lila Rae y el pequeño Phoenix Blu. Próximamente los niños se convertirán en hermanos mayores ya que está embarazada por cuarta vez.

Diesel Peltz

Con 29 años, Diesel también está enfocado en el mundo de los negocios y ha revolucionado el mundo de la tecnología y las redes sociales. Forbes lo ha elegido como uno de los 30 empresarios menores de 30 años más destacados. La primera aplicación que puso en marcha es Twenty, que ayuda a los amigos a encontrarse mediante la planificación de futuros encuentros. Lo fusionó con Mappen, basada en la ubicación. De esta manera consiguió más de dos millones de usuarios. Con el inicio de la pandemia fundó Healthy Together para ayudar a detener la propagación del virus entre los residentes de Florida. Sigue funcionando, ahora enfocada también en aumentar el alcance y la eficacia de las iniciativas de salud pública, mejorar la equidad en salud y reducir los costes.

Zachary and Gregory Peltz

Los más pequeños de la familia son Zachary y Gregory, quienes también son aficionados al hockey como sus hermanos mayores. Los mellizos, de 19 años, se convirtieron en protagonistas de varias noticias en la prensa de la Gran Manzana en primavera de 2016, cuando asimieron las obligaciones religiosoas y morales de los judíos con el rito llamado bar mitzvah. Fue una gran celebración hecha en el Pierre Hotel de Nueva York para la que su padre invirtió cerca de dos millones de euros. La fiesta reunió a cientos de invitados como el presidente del Madison Square Garden, hubo zancudos, actuaciones en directo, una pista de hockey, una zona habilitada para jugar a baloncesto y videojuegos para entretenerse.

