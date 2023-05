Te contamos por qué todo el mundo habla de Carlos Alcaraz y Ana Mena

Carlos Alcaraz, número 1 del ránking ATP, se ha convertido en noticia por dos motivos. El primero, por su presencia en Roland Garros. El segundo, por su vida sentimental. Según la periodista Laura Fa, el tenista habría mantenido una breve relación con la cantante Ana Mena. "Supuestamente, ha tenido una relación de dos meses con la cantante Ana Mena", dijo la catalana En todas las salsas. Además, los colaboradores de este programa de Mtmad desvelaron que ambos se siguen en redes sociales y que la artista de Estepona, de 26 años, no quiso perderse el partido de Alcaraz contra Borna Coric el pasado 5 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado. El tenista está centrado en sus próximos partidos y la cantante podría estar trabajando mano a mano con Malú. Ambas han compartido una foto que ha hecho saltar todas las alarmas. "¿Se avecina dúo?", preguntan sus fans. Ella, por ahora, responden así: "En la vida pasan estas cosas… maravillosa tarde compartiendo más que música… emoción, jamón, flan, carne en salsa… Millones de gracias por este gran día de música y risas. Ganas de seguir compartiendo momentos así a tu lado".

A finales de marzo, la intérprete de Se iluminaba tuvo que desmentir los rumores que la relacionaban con Abraham Mateo. "Es mentira, es como mi hermano, basta en serio. Es que no tiene sentido", aseguró tajantemente en la revista Semana.

Alcaraz, por su parte, prefiere centrarse en su carrera y no hablar sobre su vida sentimental. Sin embargo, tras ganar el Trofeo Conde de Godó en 2022 salió a la luz su relación con la murciana María González Giménez, estudiante de Derecho y jugadora de tenis. Aquel romance llegó a su fin meses después, tal y como confirmó el propio deportista en una entrevista concedida a Vogue. En esta publicación también confesó que era difícil encontrar a una persona que estuviera siempre a su lado mientras él no para de viajar por todo el mundo.

La madre de Alcaraz aseguró recientemente que su hijo estaba soltero. "No tiene chica, no tiene chica", señaló en declaraciones a Europa Press. Pese a ello, las especulaciones no cesan y Laura Fa sostiene que el deportista, antes de su breve relación con Ana Mena, habría mantenido un romance con Melodie Peñalver, exconcursante de La isla de las tentaciones. "Flipado con ella estaba", afirmó la periodista en el programa En todas las salsas.