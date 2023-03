Ana Mena y Abraham Mateo, ¿más que amigos?

Ana Mena (26 años) y Abraham Mateo (24 años), dos de los cantantes del momento, son buenos amigos desde que se conocieron, siendo niños, en el programa que Juan y Medio presentaba en Canal Sur. Desde siempre, han tenido una envidiable amistad y juntos han conquistado las listas de éxitos musicales gracias a su canción "Quiero decirte". Pero a la pareja hace tiempo que les persiguen los rumores sobre una supuesta relación entre ambos.

La pareja se dejó ver el sábado en la alfombra roja de La Noche de Cadena 100. Ana Mena llegaba a su cita con los premios de la cadena de radio y no dudaba en responder a todas las preguntas de la prensa. En concreto, desde la revista SEMANA le preguntaron qué había de cierto en las informaciones que aseguraban que había comenzado una relación con Abraham Mateo. "Es mentira, es como mi hermano, basta en serio...", aseguraba la cantante con una sonrisa en la cara y con toda naturalidad. Poco después, le preguntaron también al intérprete de "Loco enamorado", aunque sin obtener respuesta.

Recientemente, Ana Mena se abría en canal en el programa Planeta Calleja donde llegó a contar que la primera vez que se subió a un escenario fue junto a Abraham. "Yo echo la cabeza atrás y muchas veces lo hablamos. Le digo: “¿Tú eres consciente de todas las cosas que hemos vivido?, éramos inseparables", llegó a contar. A lo largo de todos estos años, ambos han forjado una bonita amistad y su química sobre el escenario es innegable.

Talento como cantante y actriz

La malagueña Ana Mena es una de las cantantes más escuchadas de España por temas como 'Se iluminaba' y desde hace cuatro años ha arrasado con sus singles entre el público italiano. Tras dos años intentándolo ha pisado el festival de San Remo, uno de los recuerdos que sin duda atesora entre sus favoritos. Además de la música ha demostrado su talento en la interpretación participando en La piel que habito de Pedro Almodóvar y en la miniserie Marisol (interpretó a la cantante de niña). Hace un año estrenó la serie 'Bienvenidos al Edén' en la que comparte cartel con Amaia Salamanca y Berta Vázquez.

“España es mi país, soy malagueña por los cuatro costados, es mi punto de realidad, porque ahí está mi familia. Pero Italia es mi segunda casa, me han abierto las puertas, me ha permitido evolucionar como artista", nos dijo Ana en una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA! haciendo referencia al enorme éxito que está teniendo en el país vecino. Además, muchos han alucinado con su dominio del idioma. "Me parece muy sensual, pero al principio no tenía ni idea. Simplemente, memorizaba cómo se pronunciaban las cosas y lo que significaba. Al final, después de tantos trabajos y viajes, ¡resulta que he aprendido italiano!", nos contó.

Aunque señala que ahora no piensa en el amor, sí que detalla las cualidades que debe tener un hombre para conquistarla: “Que sea inteligente y que me haga reír mucho”.