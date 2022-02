Ana Mena debuta en el Festival de San Remo con polémica

Para Ana Mena, participar en el Festival de San Remo es "un sueño hecho realidad", por eso, anoche se subió al escenario del Teatro Ariston con una gran sonrisa y llena de ilusión, aunque también con muchos nervios. La artista malagueña, de 24 años, tenía un gran reto por delante pero estuvo sensacional con su canción Duecentomila ore (Doscientasmil horas), a pesar de que quedó en último lugar (12 de 12) en la primera ronda. Todas las miradas estaban puestas en Ana no solo por ser su debut en el Festival, sino porque era la primera vez en siete años que competía una artista extranjera, después de la actuación de la belga Lara Fabian en 2015.

La cantante apareció espectacular, con su deslumbrante vestido rojo de Emporio Armani, botas altas de la firma italiana Le Silla y joyas de Bulgari. "De niña veía el Festival de San Remo por televisión con mis padres y este escenario era un sueño que veía muy lejos. Hoy estoy aquí, cantando Duecentomila ore por primera vez ¡y todavía no me lo creo!", ha escrito en sus redes sociales. Ana Mena no ha tenido suerte en el día de su estreno, sin embargo, todavía puede remontar. Hay que recordar que este miércoles acturarán los 13 participantes restantes y será el jueves cuando la española vuelva a a cantar. La cuarta ronda tendrá lugar el viernes, cuando los 25 aspirantes tendrán que versionar un éxito de la historia de la música italiana. La final tendrá lugar el sábado: los artistas volverán a cantar sus canciones y la clasificación será decidida por televoto, que se unirá a la votación de la prensa y el jurado demoscópico. Será entonces cuando sabremos los tres primeros finalistas, que serán votados una vez más.

El Festival de San Remo se celebra cada año en la ciudad de San Remo desde el 29 de enero de 1951 y es uno de los eventos más populares del país. Además es también la plataforma de la Rai para elegir a su representante en Eurovisión, si el ganador así lo acepta. Este año, la primera gala ha tenido un enorme éxito, consiguiendo casi 11.000.000 de espectadores y un 54,7 por ciento de share. Junto a Ana Mena, en esta edición también participan Fabrizio Moro y Mahmood (representantes de Italia en las ediciones de 2018 y 2019 en Eurovisión, respectivamente), además de Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zannichi, Rkomi, Irama, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka 7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemí, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri y La Rappresentante di Lista.

El motivo de la polémica

Los fans más incondicionales de Ana Mena no entienden que haya quedado en última posición y, de hecho, han acusado a la organización italiana de no valorar su talento. Es por ello que en las últimas horas, las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo: "Podéis decir lo que queráis, pero no podemos dejar de cantarla", "Me parece la mejor canción de este año", "Creo que estaba muy nerviosa y podía haberlo hecho mejor, pero me gustó mucho la canción", "Los italianos no saben valorarla", "Es verdad que ha cantado mejor en otras ocasiones", "Espero que consiga subir algún puesto", "Ana, es un orgullo verte ahí", "Llevo toda la mañana con la canción en bucle, ¡temazo!", "¿Y qué me decís de su look?", "Simplemente espectacular" o "¡A por todas!".

Por otro lado, la cantante y actriz malagueña se ha visto envuelta en otra polémica y es que algunos la han acusado de plagio. Muchos usuarios italianos que vieron anoche el Festival de San Remo creen que su canción se parece al tema Amandoti, de la cantante y compositora italiana de música rock Gianna Nannini. "Es igual", "Es evidente que se ha copiado" o "¿No os recuerda a algo?", son algunos de los comentarios que circulan por redes.

