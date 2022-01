La ilusión de Ana Mena por actuar en el Festival de San Remo: 'Llevaba intentando participar dos años'

El éxito de Ana Mena es imparable. La cantante malagueña de 24 años se ha consagrado como la artista más escuchada de nuestro país gracias a temas como Se iluminaba o A un paso de la luna. Pero también fuera de nuestras fronteras, especialmente en Italia, donde es toda una diva de la música. A lo largo de los últimos cuatro años Ana Mena no ha dejado de batir récords en el país transalpino y buena muestra de ello es su participación en el próximo Festival de San Remo, el evento musical más importante de Italia y que decide quién es su representante en Eurovisión, además de la invitación que le hizo el Papa Francisco para cantar en el Vaticano. Un "sueño hecho realidad" para la malagueña que, ha confesado, llevar dos años intentando subirse al escenario de San Remo.

La cantante Ana Mena ha visitado el plató de Ya son las ocho, donde ha expresado lo ilusionada que está con poder formar parte de la 72º edición del prestigioso Festival de San Remo, que tendrá lugar a principios de febrero: "Yo sigo San Remo en mi casa en streaming desde que soy adolescente, he descubierto a muchos artistas italianos gracias al festival y es como una tradición familiar", ha comentado la cantante. "Estamos preparando a tope la actuación", ha asegurado con una sonrisa la artista, que también ha querido aclarar que no necesariamente el ganador representa a Italia en Eurovisión, sino que puede decidir si acudir al certamen europeo o no. Algo que, de momento, ella prefiera no pensar: "Yo no me lo planteo. No hemos ni siquiera concursado, cómo voy a pensar en eso (en Eurovisión). En lo que estoy pensando ahora es en dar lo máximo de mí y en que la gente disfrute con mi canción".

Precisamente su participación en el evento musical le obligó a suspender una de sus actuaciones más especiales: ante el Papa Francisco en la gala de Navidad del Vaticano. Una invitación que ha calificado como "muy bonita e inesperada" y que tuvo que rechazar por normas del Festival de San Remo: "Espero que en otra ocasión sí pueda ser. Yo estaba… ¡que no me lo esperaba para nada! Y me hacía mucha ilusión", ha continuado la artista en la entrevista.

Proyectos profesionales a los que se unen el lanzamiento de dos próximos álbumes en 2022, uno en español y otro en italiano, con un estilo musical más parecido al de su último single, Música ligera. Un cambio de registro que no es determinante, ya que Ana Mena ha explicado que no va a dejar de hacer canciones bailables. Por otra parte, la televisión es otro de los lugares en los que la intérprete de Un beso de improviso estará muy presente el próximo año. Por un lado se encuentra su participación en la serie musical de Netflix Bienvenidos a Edén y, por otro, el programa de talentos Idol Kids, donde ejercerá de jurado junto a Omar Montes y Camela. "Están viniendo niños con una talentazo increíble. En el jurado hemos hecho piña, nos llevamos súper bien (…) Me emociono mucho con los niños, de alguna forma me identifico con ellos", se ha sincerado Ana Mena, que comenzó su andadura en la música con ocho años.

