Ana Mena pide ayuda para encontrar a un asistente de vuelo del que se ha enamorado 'profundamente'

Parece que el refrán de "el amor está en el aire" ha cobrado más sentido que nunca para Ana Mena. La cantante, que formará parte del jurado de la próxima edición de Idol Kids en Telecinco, ha confesado a todos sus seguidores que se ha enamorado "profundamente" de un asistente de vuelo de una conocida aerolínea española mientras estaba viajando hacia Venecia. "Si está usted leyendo este tuit estaré revisando mi bandeja de entrada por si acaso. Y así de paso le mando una cajita de mi huerto", ha escrito la intérprete de Se iluminaba en sus perfiles sociales junto a un divertido emoticono, dejando claro que alguna vez cuando le ha gustado un chico su técnica ha sido la de enviarle un pack de hortalizas y verduras cuidadas en el sembrado de su familia. "Una vez me gustó un italiano y le mandé una. Tardo un día y medio y yo pensaba que se iban a aplastar", ha reconocido bromeando en Zapeando.

Sobre la posible historia de amor con el auxiliar, la artista además ha contado que su amiga Lola Índigo le ha echado una mano a encontrarlo. "Si averiguo su nombre me debes una cena", ha escrito la intérprete de Ya no quiero ná al comenzar su investigación. "Me encontró y lo encontré. Os juro que no pensaba que iba llegar la cosa a tanto solo poniendo un tuit. El chaval es muy guapo y muy majo. Nos hemos encontramos por redes, evidentemente", ha explicado entre risas la cantante de Ya es hora, que deberá quedar con la extriunfita por haberle ayudado a buscar al azafato y así cumplir su promesa.

Ana Mena cree que el chico que le ha gustado "es un encanto" pero está segura que con todo el lío que se ha formado el azafato tiene que estar "harto" de ella. "Si fuese al contrario, que algún chico me mandara una caja de verdura de su huerto con una dedicatoria, os juro que me casaría. Yo me muero", ha relatado la cantante. Pero por si había quedado alguna duda sobre si su corazón está o no ocupado, la cantante lo ha querido aclarar: "Todo esto son solo anécdotas. Estoy soltera, aunque estoy casada con la música", ha sentenciado.

La cantante, que acaba de estrenar Música ligera, explicó hace unos días que las fotografías que había subido a sus perfiles sociales sobre Massiel no tenían nada que ver con su posible participación en Eurovisión, sino que todo formaba parte de la nueva era musical que estaba comenzando. "Todas las referencias que he estado publicando esta semana forman parte de esta nueva canción y de este nuevo vídeo", dijo en su perfil.

