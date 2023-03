Ana Mena da los detalles más curiosos de su carrera: del momento fan con Marifé de Triana a su casting con Almodóvar

Se define como una persona a la que le encanta "la aventura, atreverme y dejarme llevar", y eso es precisamente lo que Ana Mena ha hecho en Tailandia de la mano de Planeta calleja. La cantante de 26 años ha viajado con Jesús Calleja al sudeste asiático, donde ha demostrado ser una mujer todoterreno y ha dado los detalles más sorprendentes de su trayectoria profesional, en la que comenzó a triunfar siendo solo una niña y continúa cosechando éxitos aunque su carrera no siempre ha sido fácil.

La intérprete de temas como A un paso de la luna y Las 12 ha explicado que forma parte de una familia humilde de Estepona que siempre la animó a luchar por sus sueños y ha recorrido a su lado el largo camino hasta llegar a la cima del éxito, donde está actualmente. Su padre tiene una pequeña empresa de construcción mientras que su madre es ama de casa además de haber ayudado durante algunas etapas en la contabilidad del negocio de su marido. Precisamente de su progenitora ha heredado Ana el talento, ya que la ha escuchado cantar flamenco y también a su abuelo.

La cantante malagueña, que ha indicado no tener pareja desde hace tiempo y encontrarse bien sola, explica que no terminó el Bachillerato porque empezó a trabajar como actriz y esos proyectos le quitaron mucho tiempo. "Todo lo que he hecho en mi vida ha sido porque quería hacerlo, por voluntad propia. Era mi manera de jugar, de conectar conmigo misma", ha aclarado. De esa trayectoria interpretativa en la que comenzó dando vida a Marisol con once años, recuerda con especial cariño el día que se convirtió en chica Almodóvar con un pequeño papel en La piel que habito.

La llamaron para hacer un casting que consistía en cantar un tema en portugués y, aunque no sabe el idioma, se lo aprendió. Tras la prueba la citaron en el despacho del cineasta, que fue "super majo y me hizo sentir muy cómoda". Interpretó el tema a capella y ya en ese momento el director manchego supo que había encontrado a la persona que buscaba: pidió que le hicieran la primera prueba de vestuario. "Fue uno de los días más felices de mi vida", ha reconocido.

La artista, que tiene un hermano de 18 años, ha explicado que en su casa "siempre se ha respirado el amor por la música" y ella comenzó cantando copla. Su referente entonces era Marifé de Triana, a la que conoció personalmente. Ana participó en un programa de Canal Sur que presentaba Juan y Medio y al entrar al escenario a cantar Torre de arena vio a su ídolo. "Me quedé muerta, yo lloraba y lloraba", ha recordado. Ahora las tornas han cambiado y es ella la que genera esa emoción en los miles de fans que tiene por todo el mundo.

Es una de las artistas del momento, pero asegura que en estos años ha habido momentos difíciles. "Cuesta mucho, me he perdido momentos con mis amigos de irme de fiesta por ser responsable", ha dicho. Reconoce que se le han cerrado "más puertas de las que se han abierto" y ha habido situaciones que le han hecho pensar que no triunfaría nunca. De hecho, sin saber el idioma probó suerte en Italia en medio de la explosión de artistas que supuso la emisión de Operación triunfo. Ha llorado mucho, pero su amor por la música ha prevalecido y ha dado sus frutos. Sus sueños se han hecho realidad.

El momento que marcó un antes y un después

La carrera de Ana Mena ha sido progresiva. No siente que haya pasado de 0 a 100, pero sí marca un punto de inflexión en su carrera con el tema Se iluminaba, que estrenó en 2020. Antes de ese pegadizo tema que comparte con Fred de Palma, hay años de trabajo duro, de sacrificios y también de reconocimientos. De niña se entretenía con el concurso Veo veo y decidió apuntarse. El primer año se llevó el premio mención especial y doce meses después logró la victoria con una copa llamada Torero de Andalucía que compusieron especialmente para ella.