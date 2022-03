Ana Mena despeja las dudas: ¿está enamorada? A la artista, que no deja de cosechar éxitos en Italia y España, se la relaciona con el futbolista Brahim Díaz

La cantante Ana Mena atraviesa un momento inmejorable en todos los sentidos pues a sus 25 años su música no deja de conquistar rincones, añadiendo peldaños a su próspera carrera que dura ya quince años. Nadie mejor que ella para participar en una campaña que inspira a las jóvenes a perseguir sus sueños, ya que es precisamente eso lo que la llevó a donde se encuentra ahora. “Es verdad que mi madre cantaba flamenco, en mi casa siempre se escuchó mucha música, creo que se me encendió la bombillita bien temprano, eso es algo que siempre voy a tener que agradecer de alguna manera, pero el camino no ha sido para nada fácil, no es fácil y es fruto de mucho trabajo, perseverancia, de seguir, de caerse, de volverse a levantarse” aseguró.

Su vida personal ha estado en el punto de mira en los últimos meses después de que pusieran nombre a quien le habría robado el corazón. Los rumores sobre su noviazgo con el futbolista del Milan (juega cedido por el Real Madrid), Brahim Díaz, se han multiplicado, especulaciones a las que ha respondido sin problema. “Yo no tengo pareja. Estoy felizmente soltera” explicó. Acerca de los comentarios que se hacen sobre su vida privada añade que se los toma con naturalidad. “Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente” aseguró.

Las cualidades para enamorarse

Aunque señala que ahora no piensa en el amor, sí que detalla las cualidades que tiene que tener un hombre para conquistarla: “Que sea inteligente y que me haga reír mucho”. Ana acaba de vivir una de las experiencias con las que siempre había fantaseado: participar en el festival de San Remo. Aunque no logó el podium y representar así a Italia en Eurovisión, lo vivido allí es algo que sin duda ha merecido la pena. “Es un festival con mucha historia, muy importante y que para mí siempre fue una meta, un sueño, es una institución en Italia y desde hace cinco años, trabajando allí, siempre lo tuve en el foco”.

Las conquistas que va anotando no han cambiado un ápice su personalidad y no se imagina perdiéndose a sí misma en la fama. “No le encuentro sentido a dejar de tener los pies en el suelo. Soy una persona como cualquier otra, con un trabajo como si fuese médico, emprendedor, como si me dedicase a cualquier otra cosa. Lo único es que este trabajo, el ser cantante, te hace estar más expuesto o te conocen más por ello. Lo considero un trabajo como cualquier otro” aclaró.

La malagueña Ana Mena es una de las cantantes más escuchadas de España por temas como Se iluminaba y desde hace cuatro años ha arrasado con sus singles entre el público italiano. Tras dos años intentándolo ha pisado el festival de San Remo, uno de los recuerdos que sin duda atesora entre sus favoritos. Además de la música ha demostrado su talento en la interpretación participando en La piel que habito de Pedro Almodóvar y en la miniserie Marisol (interpretó a la cantante de niña). En abril estrena además la serie Bienvenidos al Edén en la que comparte cartel con Amaia Salamanca y Berta Vázquez.

