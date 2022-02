El verdadero triunfo que Ana Mena ha conseguido tras su paso por el Festival de San Remo

Ana Mena iluminó el escenario del Teatro Ariston en la gran final del Festival de San Remo. Y no lo decimos solo por su espectacular vestido rojo de lentejuelas, sino por su sonrisa y el brillo que tenía en la mirada. La cantante y actriz malagueña estaba cumpliendo uno de sus sueños y, aunque no consiguió un buen resultado, para ella ha sido un éxito más que rotundo. Ana volvió a interepretar su canción Duecentomila ore (Doscientasmil horas), pero esta vez fue diferente: salió a disfrutar y se notaba lo emocionada que estaba, porque sabía que iba a ser su última actuación en el concurso.

Tuvo que conformarse con el penúltimo lugar de la clasificación en una final que ganó el dúo formado por Mahmood y Blanco, pero quien diga que Ana Mena no ha triunfado en San Remo se equivoca. La actriz de Vivo cantando o La piel que habito puede considerarse ganadora por el mero hecho de haber participado en el Festival, ya que era la primera vez en siete años que competía una artista extranjera (la última fue la belga Lara Fabian en 2015). Ana ya era una estrella para el público italiano y ahora ha conseguido dar un paso más. Conquistó al público y a la audiencia, especialmente en el mundo virtual. "Chicos, ¡muchas gracias por esta semana tan increíble! Por cierto, ¡somos la segunda canción más popular en TikTok!", dijo emocionada en sus redes sociales. Se trata, sin duda, de un triunfo mucho más acorde a su generación, ya que estamos hablando de la red social que más utilizan los jóvenes de hoy en día.

El éxito de Ana Mena en San Remo quedó demostrado cuando, una vez terminado el concurso, la cantante se encontró con cientos de fans que quisieron mostrarle todo su cariño. Así lo demuestran estas imágenes que compartió hace unas horas y que reflejan el cariño que ha recibido de todos los italianos. "Quiero dar las gracias al público por su apoyo durante estos días. Gracias de corazón por vuestros mensajes de amor y cariño. Realmente me emocionan. Sois mi motor", es el bonito mensaje que ha publicado Ana. En agradecimiento, la malagueña quiso hacerles un regalo muy especial y salió a la calle para darles una rosa a cada uno. Sus seguidores se quedaron sin palabras y llenaron las redes de vídeos y fotos en los que mostraban el precioso gesto que tuvo con ellos.

"España es mi país, soy malagueña por los cuatro costados, es mi punto de realidad, porque ahí esta mi familia. Pero Italia es mi segunda casa, me han abierto las puertas, me ha permitido evolucionar como artista", nos dijo Ana en su última entrevista con ¡HOLA! haciendo referencia al enorme éxito que está teniendo en el país vecino. Además, muchos han alucinado con su dominio del idioma. "Me parece muy sensual, pero al principio no tenía ni idea. Simplemente, memorizaba cómo se pronunciaban las cosas y lo que significaba. Al final, después de tantos trabajos y viajes, ¡resulta que he aprendido italiano!", nos contó.

Un sueño cumplido

"De niña veía el Festival de San Remo por televisión con mis padres y este escenario era un sueño que veía muy lejos. Hoy estoy aquí, cantando Duecentomila ore por primera vez ¡y todavía no me lo creo!", fueron las palabras de Ana antes de subirse por primera vez al escenario. La artista malagueña ya es una estrella en el país vecino y, aunque no ha conseguido ganar, para ella ha sido un paso muy importante en su carrera. Tal y como contó la propia Ana hace unas semanas, llevaba intentando participar en el Festival dos años y por fin lo ha conseguido en este 2022 que, sin duda, siempre recordará por ser uno de los más especiales de su vida.

