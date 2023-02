Ha vuelto en plena forma y gana la final de Río Carlos Alcaraz habla por primera vez de su vida privada y confiesa que no tiene novia: 'Llevo 18 meses soltero' El tenista murciano desvela que está sin pareja tras la relación que mantuvo con la joven María González Giménez

No resulta fácil para muchos deportistas de élite, sobre todo si son jóvenes, mantener o afianzar una relación sentimental cuando su profesión los obliga a viajar constantemente de un lado a otro del planeta. El último caso lo encontramos en Carlos Alcaraz, de quien hemos sabido por su propia boca que ya no tiene pareja. Desde que el tenista murciano de 19 años irrumpiera con tanta fuerza en el circuito del tenis mundial, siempre se había dicho que su corazón estaba ocupado.

La mujer en cuestión es María González Giménez, estudiante de Derecho y también jugadora de este mismo deporte. Sin embargo, el número 2 del ranking ATP ha desvelado ahora para sorpresa de muchos que desde hace año y medio no comparte su vida con nadie: "Llevo 18 meses soltero", cuenta a Vogue. El último campeón del US Open reconoce en este sentido la dificultad para dar con una persona que esté siempre a su lado, mientras él no para de moverse por diferentes partes del mundo.

Después de acumular más de cien días fuera de las pistas tras encadenar dos inoportunas lesiones, Carlos Alcaraz ha vuelto en plena forma y este domingo disputa la final del Open de Río de Janeiro contra el británico Cameron Norrie. Lo hace tras ganar hace tan solo una semana en Argentina su primer título del 2023, el séptimo de su fulgurante carrera, cuando conquistaba el torneo de Buenos Aires dentro de su gira por Latinoamérica.

En cuanto a su exnovia, a la que conoció en su club de tenis, lejos quedan ya aquellos mensajes que el palmeño le dedicaba públicamente en su perfil social: "La mejor", "¡Preciosa mi niña!", "La más guapa de todas"... y muchos emoticonos de corazones rojos y rosas dando besos. Es más, el último piropo conocido que lanzó a la que era su chica data del 18 de julio de 2021. Después de aquello, nada más.

Conservan una bonita amistad

Sea como fuere, ambos mantuvieron su romance con mucha discreción y nunca se fotografiaron juntos de cara a sus seguidores. Tiempo después, pese a la ruptura, parece que los dos conservan una bonita amistad ya que María estuvo el pasado septiembre en Valencia mientras Carlos disputaba la Copa Davis con España. La joven, que también es natural de Murcia, se dejó ver a pie de cancha y sin perderse ni un solo entrenamiento del jugador.

Por entonces, ninguno confirmaba ni tampoco desmentía qué es lo que había realmente entre los dos. Sí lo hizo de forma velada la familia y sus allegados, quienes contaron que la relación entre ambos existió pero hacía mucho que no estaban juntos. De hecho, aseguraban también que ella ya tenía nueva pareja y que Carlitos estaba más que centrado en la raqueta para seguir haciendo historia.

