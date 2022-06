La divertida respuesta de Carlos Alcaraz a un fan que se ha tatuado su nombre ¡con un error ortográfico!

Loading the player...

Carlos Alcaraz ha vuelto a demostrar que, además de ser un auténtico campeón en el terreno de juego, fuera de la pista de tenis tiene un gran sentido del humor. El deportista de 19 años ha protagonizado un intercambio de mensajes con uno de sus fans que ha hecho reír mucho a sus seguidores. Todo comenzó cuando este admirador hizo una promesa: tatuarse el nombre de Carlos siempre y cuando este le respondiera. Pero quizá no contaba con que su mensaje llegaría hasta el tenista, quien, en efecto, le contestó. Cumpliendo con su palabra, acudió a hacerse el tatuaje pero, en un inesperado giro de los acontecimientos, el nombre de la joven promesa del tenis quedó inmortalizado en su piel... con un error de ortografía, pues podía leerse Carlos "Alcazar", en lugar de Alcaraz. Esto dio lugar a otra cómica charla con Carlos, una conversación que no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

