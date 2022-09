La celebración de Carlos Alcaraz tras ganar su primer Grand Slam: '¡Vamos!'

Loading the player...

Carlos Alcaraz ha cumplido un sueño: ser el campeón del US Open y el número uno más joven de la historia de la ATP. El deportista, nacido hace 19 años en El Palmar, Murcia, derrotaba al noruego Ruud en cuatro sets y estrenaba así su palmarés de 'Grand Slam'. "Es el día que soñaba desde que era un niño", eran sus palabras cuando llegaba al complejo de Flushing Meadows a las 9:45 h de la mañana, y aún no sabía que en solo unas horas iba a convertirse en el campeón del US Open. Tras conseguir la victoria en un partido épico, Carlos Alcaraz, celebraba el triunfo con gran emoción y rodeado de los suyos. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

Los Reyes felicitan a Carlos Alcaraz por 'su proeza histórica' de ser el número 1 más joven de la historia

Michelle Obama y Bon Jovi vibran con la gran victoria de Carlos Alcaraz que desata la locura en Nueva York