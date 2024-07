Los VIPs vibran el Bernabéu con los conciertos de Karol G: de Aitana con Yatra a Bisbal con Rosanna Zanetti

Los más de 40.000 asistentes al Santiago Bernabéu este sábado, se han rendido ante Karol G que está haciendo historia siendo la cantante femenina con más conciertos en la casa del Real Madrid. Todo estaba preparado para acoger a la Bichota en nuestro país, y la cantante no defraudó. Cantó sus temas más conocidos como Contigo o Si antes te hubiera conocido y la puesta en escena fue espectacular, no faltó ningún detalle. Una noche que pasará a la historia y que numerosos VIPs no se han querido perder.

A pesar de estar con muletas, Eva González asistió a la velada donde disfrutó de la magia que envolvió el estadio. Al igual que Aitana, que tampoco quiso perderse el evento y acudió junto a Sebastián Yatra, David Bisbal y Rosanna Zanetti, quienes compartieron varios vídeos dando el do de pecho en sus perfiles públicos. Pero no fueron los únicos, Patricia Cerezo, Laura M. Flores, Sandra Garal, Violeta o Carla Barber, entre otras, también estuvieron presentes en el espectáculo de la artista colombiana. Todos los detalles en el vídeo.