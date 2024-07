Aitana y Sebastián Yatra, ya no hay ‘dudas’: la prueba definitiva de que están muy unidos

'Da igual si nos equivocamos'. Porque la vida es corta, caótica e impredecible, y lo que va sumándonos en el camino son las experiencias. Las buenas y las no tan buenas. De las buenas creamos recuerdos, historias que nos acompañarán siempre. De las malas...nos llevamos lecciones. Y, con esa frase, introducida de fondo como si se hubiera colado de refilón al comienzo de su última canción, Aitana y Sebastián Yatra daban comienzo de nuevo a una oleada de rumores y especulaciones acerca de una posible 'segunda oportunidad' a su romance. Después de su ruptura a finales de 2023, el pasado mes de abril Aitana y Yatra sorprendían al mundo con Akureyri, con videoclip en Islandia incluido.

© GTRES

© GTRES En estas imágenes, Aitana y Sebastián Yatra descargando las maletas de su último viaje a Mallorca.

Desde entonces, muchas han sido las preguntas formuladas a la pareja acerca de cuál es la naturaleza de su relación actualmente. Y pocas las respuestas concisas. Pero, como bien dijo la espléndida Julie Andrews en la piel de la reina Clarisse Renaldi en Princesa por sorpresa, "una foto vale más que mil palabras...¡y tú tienes dos imágenes!", en esta noticia ¡HOLA! comparte en exclusiva las últimas fotografías tomadas a la pareja de la música que no deja espacio a las 'dudas', y son la prueba definitiva de que están muy unidos.

El pasado 27 de junio, Aitana soplaba las velas de su 25 cumpleaños, y lo celebraba junto a sus amigos más íntimos y con la compañía de alguien muy especial: Sebastián. La cantante de Miamor compartió en su perfil de instagram unas imágenes muy cariñosas junto al colombiano y de su fiesta de cumpleaños. Poco después, los dos cogieron un avión rumbo a Mallorca para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Allí tuvieron a los mejores anfitriones, Rafa Nadal y Mery Perelló, con quienes pasaron diferentes momentos como una cena en casa del tenista o un paseo en barco.

© GTRES

Después de este tiempo de desconexión, Aitana y Sebastián regresaron a la capital para que la artista catalana retomase sus compromisos musicales. El pasado 10 de julio se subió al escenario del Mad Cool en la primera jornada del festival, cartel que compartió con Dua Lipa, y donde cumplió uno de sus sueños: cantar junto al cantante británico, Tom Odell. Al regresar a Madrid, la cantante y el intérprete de Tacones Rojos fueron fotografiados juntos, recién aterrizados, descargando las maletas del viaje y entrando juntos en el mismo portal. Después, Aitana acudió con una amiga a un supermercado cercano para hacer algunas compras y regresar a la casa cargando unas bolsas.

No hay duda de que Aitana y Sebastián están más que integrados en la rutina del otro y que son muchos los momentos que están pasando juntos estos últimos meses, desde que empezaron a retumbar los rumores de su reconciliación. A pesar de que ninguno de los dos ha pronunciado una confirmación explícita, no hay más que ver las imágenes y las respuestas de ambos cuándo les preguntan. "Es real, nos queremos un montón", confesó Aitana en su última visita al programa El Hormiguero. Lo que es seguro es que disfrutan mucho de su tiempo juntos, derrochan complicidad y la conexión que una vez se despertó entre ellos no ha desaparecido.

© GTRES © GTRES

© GTRES © GTRES

Con sus 25 recién cumplidos, Aitana está construyendo una meteórica carrera musical. Ahora se encuentra en plena gira de Alpha Tour 2024, y los próximos 28 y 29 de diciembre, la cantante catalana cantará en el estadio Santiago Bernabéu, como otros artistas de fama internacional han hecho antes que ella, como Taylor Swift, Luis Miguel, Karol G o Duki.