El desgarrador mensaje de la mujer de Diego Gallardo, cantante asesinado en los disturbios de Ecuador

La trágica muerte del cantautor Diego Gallardo, de 31 años, asesinado por una bala perdida durante los disturbios de Ecuador, ha conmocionado al país. El pasado martes 9 de enero, el artista conocido como Aire del Golfo se dirigía a recoger al hijo de su mujer, de siete años, al colegio cuando se vio inmerso en uno de los tiroteos que ocurrieron en las calles de Guayaquil. Diez personas perdieron la vida ese día. Horas después la viuda de Diego, Camille Gamarra compartía su dolor por lo sucedido, destacando que el artista murió tratando de proteger a su familia. "Tú y yo estamos en contra de hacer esto, pero ¿cómo hago para que me escuches?" comienza.

"Eras mi final feliz, mi mejor amigo, el que siempre estaba ahí cuando el mundo se derrumbaba ¿y ahora dónde estás? Mi compañero de arte, ¿quiénes se podían entender más que nosotros? ¿Quién nos apoyaba en nuestro arte más que nosotros? ¿Quién creía en el otro más que nosotros? Eras mi equipo. Mi todo". Recuerda que tenían muchos proyectos y sueños por cumplir que ya no se harán realidad y manifiesta lo buen padre que era. "Moriste como un héroe, yendo a proteger a nuestro hijo. Ese amor tan grande sin medida es lo que nos queda de consuelo. Mis hijos no pudieron tener mejor padre que tú. Si vieras todo lo que has dejado sembrado en la música y la cultura, tal vez te vieras con los mismos ojos de orgullo con los que siempre te vi cada vez que estabas trepado en un escenario. Siempre serás mi admiración".

Finaliza con una desgarradora despedida, destacando cómo el amor de su marido la transformó para siempre. "Espero haberte podido devolver todo el amor y felicidad que me diste mi Diegi, hubo un antes y después en mi vida y en la Camille que soy desde que te conocí. Gracias por amarme sin juzgarme y por enseñarme lo que es un amor libre e infinito. Siempre de pie para nuestros hijos y ahora, tu legado. Agradezco a Dios por permitirme tenerte en mis brazos todos estos años y ahora solo rezo para que estés en los de él. Te voy a extrañar y contaré los días hasta volvernos a ver".

El dolor de su 'hijo de alma'

Camille contaba en declaraciones a televisión que era ella quien iba a ir a recoger al pequeño (era hijo de una relación anterior de Camille y no biológico del artista, aunque sí "de alma", como dice su madre) ante la escalada de la violencia. El dolor del pequeño es también inmenso como asegura su madre. "Dice que lo abandonó su primer padre y ahora lo abandonó el segundo. Creo que eso es lo que más me duele como mamá, saber que voy a criar a dos hijos sin un padre". La pareja tenía otro bebé en común.

El intérprete será condecorado en la Asamblea Nacional por su "acción heróica" durante la jornada de violencia que azotó las calles de Guayaquil, tal y como informó Henry Kronfle, presidente del Legislativo. Serán homenajeados además otras personas que tuvieron comportamientos heróicos ese día como Deivy Franco, un guardia de seguridad de 20 años que ayudó a una chica malherida a llegar al hospital en el que salvaron su vida, y Daniel Medina, un transportista que ayudó a la gente que escapaba de los disturbios a pesar de que le habían dicho que interrumpiera su jornada laboral.

Diego Gallardo tenía 31 años y definía su estilo como "tropipop", una mezcla de sonidos que era muy personal. Conocido como Aire del golfo saltó a la fama con Mujer Pitahaya, publicado en 2018, aperitivo del disco que vio la luz un año después, Dejar zumbar 1, en 2019. En 2022 lanzó dos sencillos de su segundo disco titulado Dejar zumbar 2. Fue además mentor de varios artistas emergentes y gestor cultural. "Era un músico que le quiso rendir un homenaje a la ciudad de manera constante", comentó su mejor amigo José Ayala.