El conmovedor mensaje de Stephanie, la viuda del actor Adan Canto: 'Para siempre mi tesoro'

La muerte del actor Adan Canto a los 42 años víctima de un cáncer ha dejado conmocionado al mundo del cine. Las estrellas que compartieron con él escenas y créditos lloraron su fallecimiento enviando su fuerza y apoyo a su viuda Stephanie Ann Canto, con quien el artista se casó en 2017 y tenía dos hijos Roman Alder, de tres años y Eve Josephine, de 18 meses. Ahora es ella quien recuerda a su marido en un sentido mensaje en el que refleja uno de los versículos de la Biblia que habla de los tesoros de la tierra y de cómo el corazón está allí donde esté lo que es importante de verdad en tu vida. "No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones los roban. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones los roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón" escribe (es el pasaje de Mateo 6, versículos 19 al 21).

Junto a estas palabras, añade: "Para siempre mi tesoro Adan, hasta la vista". A estas líneas, las primeras que escribe después de más de un año de silencio virtual, se une una imágen en la que los dos posan con el sol iluminándoles, sobre todo envolviendo en luz el rostro del artista. Se ha inundado esta publicación de mensajes de apoyo, en los que los seguidores del intérprete lamentan su prematuro fallecimiento. Canto, actor de origen mexicano criado en Texas, murió a causa del cáncer de apéndice que padecía, una enfermedad que había llevado en la más estricta intimidad. Entre quienes le han recordado y han lamentado su muerte, están Halle Berry y Kiefer Sutherland que compartieron proyectos con él a lo largo de su carrera.

Canto apareció en la serie The Following, donde interpretó el personaje de Paul Torres, un papel que le dio mucha visibilidad como él mismo dijo en algún momento. "Ese fue el primer proyecto que cambió mi vida totalmente. Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas". Después llegaron apariciones en Narcos, donde encarnó al político Rodrigo Lara Bonilla, y Designated Survivor, donde interpretó al vicepresidente electo de Estados Unidos, Aaron Shore.

Apareció Canto en la séptima entrega de la saga x-men, interpretando a Sunspot, y en la primera película que dirigió Halle Berry, titulada Bruised. El intérprete tenía pendientes de estreno dos títulos: nuevos capítulos de la serie The cleaning lady, en la que interpretaba el personaje de Arman Morales, y la película Agent game, en la que participa también Mel Gibson.