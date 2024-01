Muere el actor Adan Canto, de las series 'Narcos' y 'Designated Survivor', a los 41 años

Su prematura muerte ha dejado a muchos de sus compañeros destrozados. El actor mexicano Adan Canto, de 42 años, ha fallecido a causa de la enfermedad que padecía, cáncer de apéndice, y que había decidido tratar en la más estricta intimidad. "Adan tenía un profundo espíritu que pocos conocían. Aquellos que lo pudieron ver cambiaron para siempre" dijo la familia en un comunicado en el que confirmó la triste noticia de su muerte. El artista, que se hizo un hueco en algunas de las superproducciones más conocidas del cine, apareció recientemente en la serie The cleaning lady, como Arman Morales, que está a punto de lanzar su tercera temporada, y en la película Agent game, en la que comparte cartel con Mel Gibson.

El equipo ha llorado su pérdida con un mensaje en el que le ha rendido homenaje como artista. "Estamos destrozados por la muerte de Adan Canto. Un maravilloso actor y querido amigo. Hace poco iluminaba la pantalla con una poderosa interpretación que mostraba su talento, profundidad y vulnerabilidad". También la actriz Halle Berry, que le escogió para su debut como directora en Bruised, ha manifestado su dolor. "No tengo palabras, pero mi querido y dulce amigo Adan acaba de ganar sus alas. Siempre, siempre en mi corazón" escribe recordando algunas imágenes del artista.

Apareció en la serie The Following, donde interpretó el personaje de Paul Torres, un primer papel que le di mucha visibilidad como él mismo reconoció. "Fue el primer proyecto que cambió mi vida totalmente. Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas". Llegaron después sus apariciones en Narcos, como el político Rodrigo Lara Bonilla, y Designated Survivor, donde interpretó al vicepresidente electo de Estados Unidos, Aaron Shore, junto a Kiefer Sutherland.

El actor le ha recordado también con mucha tristeza. "Parece que últimamente he tenido que hacer demasiadas publicaciones como esta, pero estoy desconsolado por la pérdida de Adan Canto. Era un espíritu tan maravilloso. Como actor su deseo de hacerlo bien, de ser grande, y luego hacerlo mejor, fue realmente impresionante y se le echará mucho de menos. También tengo el corazón roto por su esposa, Steph y sus dos hijos pequeños. Adan, que descanses en paz".

Otro de sus papeles le llevó al universo de los X-men en X-men: days of future past donde encarnó a Sunspot. Reconoció que era muy importante que los actores latinos siguieran haciéndose un hueco en Hollywood, una labor en la que él contribuía orgulloso. "Es esencial seguir ampliando el lugar que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente" dijo. El artista estaba casado con Stephanie Ann Canto y tenía dos hijos, Roman Alder, de tres años. y Eve Josephine, de 18 meses.