Kevin Bacon y su mujer, Kyra Sedgwick, cuentan todo lo que perdieron por la estafa Madoff

Kevin Bacon ha sido otra de las innumerables víctimas de una de las mayores estafas del mundo como fue la de Bernard Madoff. El actor estadounidense y su esposa, Kyra Sedgwick, descubrieron en 2008 que habían perdido casi toda su fortuna por haber confiado en este asesor y financiero estadounidense que les llevó a la ruina. El protagonista de Algunos hombres buenos ha revelado en una entrevista en el podcast Smartless lo que le ocurrió y como se sintió al haber sido engañado por el considerado mayor estafador de todos los tiempos.

"Esa experiencia nos dejó varias lecciones de vida obvias. Ya sabes... si algo es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad", reiteró el intérprete. Bacon admitió que en un primer momento sintió mucho rabia y enfado al conocer que había sido estafado. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta de que existía remedio y aún podía seguir trabajando. Entonces tomó la decisión de centrarse en lo que verdaderamente importa, y no en lo que ya habían perdido. "Hemos llegado hasta aquí, nuestros hijos están sanos, nosotros estamos sanos. Todavía podemos trabajar los dos", se dijeron el uno al otro. La pareja tiene dos hijos, Travis, de 33 años, y Sosie, que ha cumplido 30 años.

"Nos miramos y nos dijimos: 'Bueno, eso apesta, así que arremanguémonos y pongámonos a trabajar", añadió el protagonista de The Following. "Creo que a la gente no le haría muy feliz escucharme lloriquear por dinero”, aseguró el intérprete de Mystic River que ha trabajado sin descanso desde entonces.

Bacon contó que el y su esposa lograron recuperar gran parte de sus ahorros -todos los afectados a día de hoy han recuperado tres cuartas partes de lo que perdieron-. Desde que se destapara el fraude, el Fondo de Víctimas de Madoff ha trabajado para recuperar las pérdidas de los afectados. "Por supuesto, te enfadas, pero he de decir que había mucha gente que estaba mucho peor que nosotros: personas mayores, personas cuyos fondos de jubilación quedaron diezmados por completo", lamentó. "Siempre hay alguien que lo pasa mucho peor que tú. Aunque parezca un cliché, lo que no te mata te hace más fuerte", añadió el actor.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick no fueron los únicos en caer en la trampa de Bernard Madoff. Los directores Pedro Almodóvar y Steven Spielberg, el actor John Malkovich, el financiero Arpad Busson, la empresaria Alicia Koplowitz o el presentador Larry King, también fueron víctimas del engaño. Bernard Maddof falleció en abril de 2021 a los 82 años en una cárcel de Carolina del Norte donde cumplía una pena de 150 años por el mayor fraude cometido en la historia de Wall Street.