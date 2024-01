El cantante James Morrison sufre una trágica pérdida: muere el amor de su vida a los 45 años

El 2024 ha comenzado tristemente con un durísimo golpe personal para el cantante James Morrison, de 39 años. La pareja del artista, Gill Catchpole, de 45 años, fue encontrada sin vida en su casa de Whitminster, en Gloucestershire, el día 5 de enero, solo un día después de que el intérprete publicara una imagen suya en el estudio de grabación anunciando nueva música. Una terrible pérdida que ha dejado al artista destrozado, tal y como se ha informado, pues la pareja llevaba toda una vida junta. Se conocieron cuando él tenía 17 años y tuvieron dos hijas juntos, Elsie, de 15 años, y Ada, de 5. Él había hablado en muchas ocasiones de su pareja como "su heroína" calificando su historia como "un cuento de hadas". Además uno de sus álbumes Stronger Than You Know estaba inspirado en la fortaleza de Gill tras dar a luz de manera prematura a su hija menor.

Gill gestionaba un negocio de catering y una cafetería. En 2023 manifestó en sus perfiles sociales su entusiasmo por haber puesto en marcha estas iniciativas tras haberse sometido a un trasplante de riñón. Además pocos días antes de conocerse su fallecimiento compartió que estaba buscando una nueva vivienda para su familia. Fuentes cercanas a la familia descartan que las circunstancias de su muerte fueran sospechosas. "Gill fue encontrada el viernes sin vida en su casa de Whitminster. James está destrozado y recibe el apoyo de su familia. Trata de mantenerse entero por sus hijas, pero ha pedido que permitan a la familia llorar esta pérdida en privado".

El cantante, que saltó a la fama en 2006 y ganó un premio Brit en 2007, hizo un paréntesis en su carrera cuando estaba en uno de los momentos de mayor éxito. En 2010 perdió a su padre a causa de una lesión hepática provocada por sus problemas con el alcohol, un golpe personal al que se unieron, en un espacio de solo tres años, las muertes de su hermano Alexis y su sobrino Callum. En posteriores declaraciones (recogidas por OK Magazine), Morrison aseguró que la paternidad y estas pérdidas le hicieron reflexionar sobre lo que significa estar vivo. "Antes de que muriera mi padre, nació mi primera hija. Su nacimiento me ayudó a pensar mucho acerca de la vida. Empecé a escribir nuevas canciones, la mayoría muy personales y que hablaban de mi padre, así que fue algo catárquico. Ser padre cambió la manera en la que miraba la vida porque entendí que tenía que esta ahí para mi hija. Eso me ayudó en los momentos tristes".

También recordó en ocasiones cómo se habían conocido Gill y él pues su historia fue sin duda digna de cuento. Ella se mudó a casa de la madre de él como alquilada con su novio de entonces. "No fue un inicio fácil, pero lo recuerdo muy romántico. No soy muy romántico, pero el modo en que nos conocimos es como un cuento de hadas" contó en el podcast White Wine Question. La pareja empezó a salir meses después de que Gill rompiera con su novio.

James alcanzó la fama en 2006 con el tema You Give Me Something. Su primer álbum Undiscovered alcanzó el número uno. Lanzó en 2008 Songs for You, Truths for Me y en 2011 Awakening. Su cuarto disco fue Higer Than Here, en 2015, y el quinto You’re Stronger Than You Know, en 2019. Ganó el premio Brit al mejor artista masculino británico en 2007 y en 2022 recopiló sus mejores temas en un trabajo en el que repasó su carrera. Entre sus singles más recordados están Broken Strings, un dúo con Nelly Furtado, y I Won’t Let You Go.