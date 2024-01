El cantante Michael Bolton anuncia que tiene un tumor cerebral

Preocupación por el estado de salud de Michael Bolton. El cantante estadounidense, que el próximo mes de febrero cumplirá 71 años, ha anunciado en sus perfiles sociales que tiene que suspender su gira debido a que recientemente ha sido operado de un tumor cerebral. “Durante los próximos meses, dedicaré mi tiempo y mi energía a recuperarme, lo que significa que tendré que tomarme un descanso temporal. Para mí no hay nada más difícil que decepcionar a mis fans al tener que posponer un show, pero no tengáis duda de que estoy trabajando para volver a actuar tan pronto como sea posible”.

El intérprete de When a Man Loves a Woman también ha explicado que la enfermedad le fue detectada pocos días antes de la Navidad y tuvo que ser intervenido de urgencia. Un paso por el quirófano, que por fortuna, ha salido bien. “Justo antes de las vacaciones me descubrieron que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico todo ha sido un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa rodeado de mucho amor y el apoyo incondicional de mi familia”.

Hay que recordar que el artista mantiene una discreta relación con la socialité Heather Kerzner, 15 años menor que él, desde verano de 2022, aunque mucho tiempo antes habían sido buenos amigos. “Es la chispa que ilumina mi vida”, confesó el cantante el pasado verano en una entrevista con la revista estadounidense People. Además, es un orgulloso padre de tres hijas: Isa, Taryn y Holl, nacidas de su matrimonio con Maureen McGuire, de la que se divorció en 1990. “Me traen mucha felicidad y me encanta ver como ellas están formando sus propias familias”, declaró al ya citado medio de comunicación haciendo alusión a sus nietos, otra de sus fuentes de felicidad.

A los pocos minutos, esta publicación se ha llenado de comentarios repletos de cariño de sus admiradores incondicionales y de otros compañeros de la industria del espectáculo como el compositor Rudy Pérez. Una empatía y comprensión por las que Michael Bolton se ha mostrado sumamente agradecido. “Guardo estos mensajes tan positivos en mi corazón, les seguiré manteniendo informados. Muchas gracias y mucho amor”.

Michael Bolton, el romántico de trayectoria impecable

Michael Bolton lleva cosechando éxitos musicales desde hace más de cuatro décadas, consolidándose como todo un referente en el género soft rock y la balada romántica. Una trayectoria impecable ha vendido 70 millones de álbumes y algunos de sus temas como When a Man Loves a Woman, Said I Love You… But I Lied o To Love Somebody se han convertido en auténticos himnos intergeneracionales. Además, entre sus logros profesionales se puede destacar el haber ganado dos premios Grammy y haber unido su melodiosa voz a la de otros grandes artistas como José Carreras, Céline Dion o Plácido Domingo.

