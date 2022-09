Fina Brunet, presentadora veterana de TV3, sufre un tumor cerebral

Fina Brunet, veterana presentadora de TV3, reapareció el pasado fin de semana para sincerarse sobre los problemas de salud por los que está pasando desde el otoño de 2021. La periodista catalana, que ha desarrollado su carrera profesional en diferentes medios, sobre todo en Televisió de Catalunya (a la que se incorporó en 1986 y de la que ha formado parte tanto en diversos programas como en los informativos), ha revelado que padece tumor cerebral. "Mi cabeza no regía muy bien, no encontraba las palabras, ahora todavía se me enganchan. Estaba teletrabajando por el Covid y veía que no recordaba nombres de personas que conocía, que escribía mal. Mi cabeza no funcionaba. En un mes detectaron el tumor, me operaron y sigo en tratamiento, pero estoy feliz", ha confesado en una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio.

Con 60 años, Fina se muestra muy optimista, pero reconoce que nota cómo le ha afectado en su día a día, no solo en la práctica sino también en su estado de ánimo. Además de confesar que "ha pasado miedo", la periodista ha narrado cómo el tumor cerebral, situado en el lado izquierdo, le ha afectado al habla y a la memoria. "Me han sacado todo lo que han podido. Lo que peor llevo es no recordar algunas cosas, cuando una palabra no sale me coge la rabia, lloro, y después pienso: 'Bah, ¡qué tonta que eres!'. Son estos los momentos más duros".

La también reportera también ha expresado que la medicación le está afectando mucho a algunos de sus músculos, siendo sus piernas la parte del cuerpo que más nota que se resiente: "La cortisona me está comiendo la parte fuerte de la musculatura, tengo las piernas sentadas en una silla. Puedo caminar, pero me canso mucho. Hasta que no me retiren el tratamiento no volveré a la normalidad". A pesar de que Fina tiene sus limitaciones, los médicos "están esperanzados" porque no ha empeorado. De hecho, la presentadora cuenta bromeando que cuando la operaron, una cirugía que duró 12 horas, le preguntaron qué idioma tenían que preservar en el caso de tener que elegir. "Mi marido de cachondeo dijo que el castellano. Yo dije el catalán, que el castellano ya lo aprendería", ha contado en el citado medio.

La periodista, que también ha explicado que se ha sometido a varios ciclos de quimioterapia y radioterapia para enfrentarse a su enfermedad, ha asegurado que es consciente de que todavía le queda mucho camino por recorrer. "Hay días que te caes, tengo morados en las piernas. Y, a veces, incluso bajo cogida de las paredes", ha comentado la periodista, que además ha añadido que continúa yendo a la piscina, una de sus actividades preferidas que ahora se ha convertido en una forma de airearse y descansar. "Cada día por la mañana voy. He hecho ejercicio, he recuperado más las piernas y era mi momento de felicidad, porque puedes flotar y ha sido el regalo", ha concluido.