Jane Fonda anuncia que padece cáncer

Jane Fonda ha comunicado a través de sus perfiles sociales una de las noticias más tristes de su vida. "Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado Linfoma de Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia", ha escrito en su muro la veterana actriz. De la misma manera, ha querido hacer una profunda reflexión sobre su situación privilegiada, ya que al disponer de un seguro médico completo cuenta con excelentes profesionales de la salud a su disposición, una red de sanidad privada a la que muchos estadounidenses con su mismo problema no pueden acceder por falta de recursos económicos. Estos médicos son los mismos que le han dado grandes esperanzas sobre su enfermedad. "Este es un cáncer muy tratable". El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada".

Otro de los temas a los que ha apelado en este emotivo discurso ha sido sobre la proliferación que este tipo de tumores ha tenido en los últimos tiempos. Una forma de hacer hincapié en que además de las curas se debe investigar también el origen de las enfermedades, una lacra social que ha relacionado directamente como una consecuencia más del cambio climático. Cabe recordar que la intérprete mantiene desde hace décadas una lucha activa contra los problemas que afecta al planeta, un movimiento social que ha asegurado que no va a dejar atrás el tiempo que esté hospitalizada. Y es que a sus 85 años si tiene una prioridad es cuidar la comunidad, educando en la concienciación, para dejar un lugar mejor a las generaciones venideras.

Un pequeño bache en el camino que la protagonista de Barbarella ha definido como lección de vida y una nueva oportunidad de aprender. Un mensaje optimista propio de una mujer fuerte y muy querida porque a los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de ánimo por parte de sus fieles admiradores así como de otras estrellas del mundo del espectáculo, como Lily Collins con la que guarda una estrecha relación de amistad.

