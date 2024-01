Asesinado el cantante Diego Gallardo, de 31 años, durante los disturbios en Ecuador

Terrible la noticia que ha transcendido tras una nueva jornada de disturbios en Ecuador. El cantante Diego Gallardo, conocido como Aire del Golfo, ha muerto a causa de los disparos en las calles de Guayaquil. No era el artista el objetivo de los disparos así que su fallecimiento es si cabe más triste dado que el impacto fue causado por una bala perdida. Al menos diez personas han perdido la vida en estos disturbios, desencadenados después de que un grupo armado asaltara un canal de televisión. Esto llevó al presidente del país Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno" en el país, lo que ha provocado una situación de enfrentamientos entre las autoridades y diversos grupos que han tomado las calles.

El presentador de televisión y presidente de la liga profesional de fútbol de Ecuador, Miguel Ángel Loor, confirmaba la triste noticia en sus perfiles pues el intérprete estaba emparentado con su familia. "Falleció por una bala perdida Dieguito Gallardo. Estaba yendo a recoger a su hijo al colegio. Un joven de primera, músico, padre, esposo, hijo, hermano, nieto, todo de primera. Primo de mi esposa, mi primo. Qué desgracia. Una familia destruida". Los responsables del teatro Sánchez Aguilar, situado en la ciudad ecuatoriana, han lamentado también lo sucedido. "Nos unimos al duelo por el adiós de Diego Gallardo, icono de la música ecuatoriana. Nuestro abrazo solidario a sus seres queridos. Diego, tu voz y tu arte permanecerán en nuestros corazones", escribían.

También la cantante Anna Belén expresaba su dolor, igual que Vivianna, que también es intérprete y prima del fallecido. "Acabamos de perder a uno de nuestros colegas músicos, un gran artista que tuve el privilegio de conocer, por culpa de la maldad" escribió la primera. "Acaba de fallecer mi primo Diego Gallardo. Estamos en shock, no lo podemos creer. Qué dolor, no es justo" aseguró la segunda. La misma tristeza manifestó el actor y presentador Carlos Scavone. "Por una bala perdida en Ceibos acaba de fallecer un gran amigo mío y colega tanto en ingeniería como en la música (...). No se puede creer esto, Dieguito Gallardo".

Un cantautor autodidacta

El artista saltó a la fama musical después de haberse formado por su cuenta. Asistió apenas a dos clases oficiales de guitarra después de que sus padres le regalaran una cuando solo tenía doce años. Empezó haciendo versiones de canciones en inglés, aunque pronto se enfocó en componer temas en español. "Mi familia es de escuchar bastante música latina, canciones protesta, Silvio Rodríguez, Leonardo Favio, de esa época de las dictaduras, y también otros como Gustavo Cerati, Jorge Drexler y Los Beatles" aseguraba en recientes declaraciones.

Uno de los temas con los que saltó a la fama fue Mujer Pitahaya, publicado en 2018, aperitivo del disco que vio la luz un año después, Dejar zumbar 1, en 2019. Conocido en el mundo artístico con el nombre Aire del Golfo, tiene otros temas como Sin embargo y Pirámide, que se han convertido en singles muy escuchados en Spotify y le han llevado a lo más alto de las listas. Definía su estilo como una mezcla de varios muy personal. En 2022 lanzó dos sencillos del segundo disco titulado Dejar zumbar 2, canciones tituladas Química y ¡Ay, qué calor!. Su último lanzamiento fue en 2023, una canción titulada Lila sessions n.º 4: Aire del Golfo.