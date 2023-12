El detalle de la estatua de Shakira que todo el mundo está comentando

Loading the player...

Una nueva y enorme estatua de Shakira ha sido instalada frente al Malecón del río Magdalena en Barranquilla, Colombia, la ciudad que vio nacer a la famosa cantante, quien tan orgullosa está de sus raíces. Un homenaje muy importante que ha hecho reaparecer a los padres de la artista, William Mebarak y Nidia Ripoll, quienes han pasado los últimos meses alejados del foco y delicados de salud. Sin embargo, no se perdieron la inauguración de esta imponente escultura de 6,20 metros de altura realizada por el artista plástico Yino Márquez, y Shakira no ha dudado en compartir numerosas imágenes. Pero hay un detalle en la estatua que ha llamado mucho la atención de sus seguidores, un pequeño error que no ha tardado en hacerse viral. ¿Puedes encontrarlo? Dale al play y no te lo pierdas.

