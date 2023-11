Cristina Pedroche afronta su primera Navidad junto a su hija: así han sido estos meses como madre primeriza

Si hay un año que ha marcado a Cristina Pedroche, ese es indudablemente el 2023. El rostro más popular de la Nochevieja de Antena 3 se prepara para despedir su temporada más especial, doce meses en los que ha experimentado todo tipo de emociones, desde la dulzura de la maternidad hasta los miedos y preocupaciones que en ocasiones se han apoderado de ella a raíz del nacimiento de su hija Laia. La Navidad es una de las fechas preferidas de la presentadora y, en esta ocasión, por partida doble, pues serán sus primeras fiestas junto a la benjamina de la casa y su marido. Hasta entonces y en la cuenta atrás para presentar las Campanadas por noveno año consecutivo, la conductora de Password sigue adaptándose a su nueva realidad, en la que compaginar su labor profesional y el cuidado de la bebé no es tarea fácil. Repasamos cómo han sido sus últimos meses desde que su primogénita vino al mundo.

Laia, la mejor maestra de Cristina Pedroche a sus 4 meses

Cuatro meses y medio han pasado desde que Cristina y David vieron por primera vez la carita de Laia, que nació el 14 de julio en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Desde entonces, los orgullosos papás atraviesan una etapa repleta de felicidad, alegría e incondicional amor, pero no exenta de dificultades, en especial para la colaboradora de Zapeando, que ha vivido en primera persona las consecuencias del posparto. Es, según ha evidenciado, una experiencia marcada por las luces y las sombras en la que, pese a que ha tenido una impresionante recuperación física, ha visto algo debilitada su salud mental. "Físicamente estoy bien, pero por dentro no”, declaró tras dar la bienvenida a su niña, que le ha traído significativas lecciones y un gran cambio de mentalidad. Una de ellas ha sido aprender a valorar más si cabe el encomiable papel de sus propios padres, Paco y Domi, que están brindándole "una ayuda maravillosa" y por quienes siente absoluta adoración, de igual forma que por sus suegros, Rosa y Agustín.

En esta nueva realidad, Cristina también ha aprendido a priorizar su bienestar, aunque admite que le cuesta, pues el cuerpo le pide dedicarse por completo a Laia. En esta línea, y con el objetivo de domar la montaña rusa de emociones que en ocasiones se apoderaba de ella, recurrió a una psicóloga perinatal en la que se apoyó, como también lo hizo con su círculo de amistades y de compañeros de profesión. En todos ellos se ha amparado cuando los temores relacionados con la pequeña le han aflorado, como, por ejemplo, el hecho de subirla por primera vez a un avión o darle un chapuzón en la piscina, a lo cual se sobrepuso en su reciente escapada a Dubái, la primera internacional que el matrimonio hizo con su hija. "Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor. Me daba miedo bañarme con ella en la piscina y le ha encantado", contó. El no tener las herramientas suficientes para encarar imprevistos o problemas también le asustaba inicialmente, pues se consideraba "novata" y "perdida muchas veces": "Pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una. Y vayamos donde vayamos, ella está feliz. Y yo, más. Mi hija no para de darme lecciones y yo encantada", confesó.

La importante red de apoyo de Cristina Pedroche en esta nueva etapa

Postura firme ante las críticas

Más allá de sus preocupaciones naturales de mamá primeriza, Cristina ha tenido que afrontar otro importante revés: las constantes críticas que recibe prácticamente a diario por la forma de criar a Laia: "No soy la primera, ni la única, ni la última madre, pero escribo en mi cuenta personal lo que me pasa a mí. No le voy a pasar mis miedos a mi hija porque me enfrento a ellos e intento superarlos", aclaró contundente. Si bien siempre se ha mantenido firme en su postura, ha habido ataques que han llegado a afectarle, hasta el punto de verse obligada a desactivar durante un tiempo la sección de comentarios de su cuenta pública para protegerse y velar por su paz y tranquilidad: "La verdad es que me dan ganas de quitar los comentarios otra vez porque hay gente muy hiriente. Supongo que les sobra tiempo para estar criticando tanto", señaló después de reactivarlos.

Un 2023 "histórico", también en lo profesional

Por fortuna, también hay quien aplaude la visibilidad y naturalidad que ha dado a todo el proceso con su perfil social como altavoz, así como en sus apariciones públicas. Además, esta misma semana ha celebrado una gran alegría familiar que se suma a la inminente apertura de la nueva sede de StreetXO en Dubái: su marido ha sido elegido como el mejor cocinero del mundo en la ceremonia de los Premios The Best Chef, una gala que ella siguió alejada del front row para poder disfrutarla mucho más tranquila con su hija. "Le amo. Elegido el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo. Haciendo historia", contó entusiasmada. Una fantástica noticia a la que se añadirá su tradicional despedida de año en poco más de un mes, cita muy señalada de la que David Muñoz ya ha dado algunos detalles, como que el look que lucirá tiene "un mensaje súper bonito y súper potente" y que en él veremos reinvención, creatividad y mucho trabajo: "Lo van a volver a reventar, sin duda", aseguró hace unos días.

