Cristina Pedroche, en su primera entrevista tras ser mamá: 'Físicamente estoy bien, pero por dentro no' La presentadora se sincera sobre esta nueva etapa llena de felicidad y amor, pero no exenta de dificultades

Siempre transparente y natural, Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores todo el proceso de su embarazo y también el postparto, un camino no siempre fácil del que siempre ha mostrado sus luces y sus sombras. En su primera entrevista en televisión desde que es mamá, la presentadora ha explicado que aunque su recuperación física tras el parto ha sido impresionante, lo más importante es la salud mental. "Físicamente estoy bien, pero por dentro no", ha dicho para responder a las críticas recibidas por lucir orgullosa en sus redes su espléndido cuerpo a pocas semanas de dar a luz.

Los miedos, los cambios hormonales y las dificultades después de dar a luz son absolutamente comunes. Por eso, Cristina ha apostado siempre por visibilizar esta situación y que ninguna mujer piense que está sola en una montaña rusa de emociones. "Tengo ganas de llorar todo el rato", confiesa, consciente, sin embargo, de que el momento vital que atraviesa es maravilloso. Además, dice, tiene la suerte de contar con una red de mujeres madres con las que compartir lo que le ocurre y compartir consejos, y como no, con el apoyo de David Muñoz, su marido. "Si estaba enamorada, ahora estoy más enamorada de él", asegura.

Fue el pasado 14 de agosto, coincidiendo con el primer mes de vida de su hija Laia, cuando Cristina se sinceró sobre la dura etapa que estaba atravesando. "Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo mi posparto está siendo intenso", confesó. La presentadora explicó que casi no salía de casa porque le daba "pánico" que le pudiera pasar algo a su pequeña. "Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…", enumeró. "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", dijo convencida.

