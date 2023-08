Cristina Pedroche revela los pasos que está dando para recuperarse de su intenso postparto

Cristina Pedroche tuvo un embarazo maravillo, pero el posparto no está siendo nada fácil. "No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", ha declarado con total sinceridad. La presentadora, de 34 años, ha recurrido a una psicóloga perinatal para sentirse mejor y ha retomado el deporte porque ha entendido que para poder cuidar a su recién nacida necesita cuidarse ella primero. "Poco a poco sacando tiempo para el autocuidado porque voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo. Aunque me cuesta", ha publicado junto a un vídeo en el que muestra su rutina de ejercicios.

Según ha contado, realiza "20 minutos de ejercicios en el tronco para ayudar en la reeducación abdominopélvica" y aclara que antes de retomar el deporte fue "a la revisión del suelo pélvico con la fisio especializada".

La presentadora está demostrando una gran fuerza de voluntad en estos momentos tan delicados. Cuida su mente y su cuerpo y poco a poco está retomando su vida social con planes sencillos y en familia. "En este posparto estoy aprendiendo mucho sobre mí misma y también estoy conociendo a la nueva mujer en la que me he convertido al ser madre. Con paciencia y amor todo saldrá bien, ya está saliendo bien", ha asegurado. Precisamente, amor no le falta. Además del suyo propio, Cristina tiene a su lado a David Muñoz, con quien se casó en 2015, a sus padres, Paco y Domi, y a sus suegros, Rosa y Agustín.

Fue el pasado 14 de agosto, coincidiendo con el primer mes de vida de su hija Laia, cuando Cristina se sinceró sobre la dura etapa que estaba atravesando. "Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo mi posparto está siendo intenso", confesó.

La presentadora explicó que casi no salía de casa porque le daba "pánico" que le pudiera pasar algo a su pequeña. "Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…", enumeró. "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", dijo convencida, y así está siendo a juzgar por los pasos que está dando para recuperarse de su intenso postparto.