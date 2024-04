David Muñoz cuenta el menú gourmet que cocina para su hija de nueve meses compuesto por gambas rojas y cocochas

David Muñoz, reconocido como el mejor chef del mundo por The Best Chef Awards por tercera vez consecutiva, demuestra una y otra vez que su profesión es su mayor pasión. Le encanta la cocina tanto a nivel experto como en su vida cotidiana. De hecho, a través de su perfil público, Cristina Pedroche suele presumir de las exquisiteces que le realiza su marido. Pero no es a la única, porque tal y como ha desvelado el propio chef, desde que su pequeña cumplió seis meses le prepara unas suculentas comidas con gambas rojas, cocochas confitadas o carrilleras a baja temperatura.

Cristina y David han decidido alimentar a su hija Laia, que el próximo mes de julio cumple un año, con el método Baby-Led Weaning. Un procedimiento de alimentación complementaria para destetar al bebé que consiste en la introducción de alimentos sólidos en su dieta para que puedan comer de forma autónoma con sus propias manos. Este jueves el chef acudía al programa de 'El Hormiguero', dónde, entre otros asuntos culinarios, hablo del menú que le prepara a su pequeña.

Martín Berasategui, más allá de los fogones: 'hermano' de Gabilondo y 'jefe' de su mujer y su hija

El chef ha confesado que tanto él como la presentadora se preocupan muchísimo por la alimentación de su hija y que Laira come todo lo que se le pone: "No hace ascos a nada. Dicho lo cual, Laia come de todo, claro. Le hago filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves comer y es flipante". Eso sí, a pesar de que David es el mejor cocinero del mundo, su pequeña aún no lo aprecia: "No los valora en su justa medida, pero sí que es verdad que cuando tú acostumbras a un niño o una niña a que desde los seis meses pruebe texturas y sabores diferentes, le generas una base de datos en su cerebro y crece con una relación sana con la comida que evidentemente para mí es súper importante".

Cristina Pedroche da a luz a su primera hija con David Muñoz

Durante su conversación con Pablo Motos, el cocinero le dijo al presentador que "comes muy mal, hay tantas cosas que no te gustan porque de pequeño no comiste suficiente variedad. Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultra procesados, ni alimentos con aditivos". Una afirmación que confirmaba Motos: "Llevas razón. Hasta los 20 años me alimenté de patatas fritas". Una charla que finalizaba con el chef remarcando la importancia que consumir alimentos "reales".

David Muñoz habla por primera vez de su paternidad y del vestido que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas

David Muñoz antes de Cristina Pedroche: los problemas de ansiedad que le llevaron a pesar casi 100 kilos