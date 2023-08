Cristina Pedroche abre su corazón y comparte la realidad de su complicado postparto: 'Lloro todos los días'

Cristina Pedroche (34) está de celebración. Hace un mes que la pequeña Laia llegó a su vida para llenar cada rincón de su hogar de felicidad y amor, pero también de retos y cambios inesperados. “Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que nací yo como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto y maravilloso. Sin embargo, mi postparto está siendo intenso”.

La presentadora de Password no ha dudado en abrir su corazón para confesar que en estos momentos se encuentra en una constante montaña rusa de sentimientos que no puede controlar. “No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. La niña es muy buena y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar el porqué”.

Este torrente de emociones está impidiendo que la colaboradora televisiva tenga una rutina normal y que pueda disfrutar de los sencillos planes del día a día porque teme que le pueda pasar algo a la bebé y no tener las herramientas para solucionar el problema. “Este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita mamar donde me pongo, qué si va cómoda en el carro o tendrá frío calor”.

Sin embargo, en una fecha tan señalada la influencer ha querido superar sus miedos y ha organizado una pequeña ‘excursión’. Así lo demuestra la bonita fotografía que ha publicado en su perfil público en la que la influencer sale con un colorido vestido estampado y muy sonriente mientras andaba con su niña. “Hoy como era su cumplemes hemos salido a comer fuera y ya hemos dado una vuelta. Me agarraba al carro como si me fuese la vida en ello (porque así lo siento). Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir”.

Un sincero y emotivo comunicado que la colaboradora televisiva ha finalizado mostrando su agradecimiento con todas aquellas personas que le han demostrado su apoyo y comprensión, como su marido David Muñoz, sus admiradores o algunas profesionales de la salud con las que está trabajando para superar este bache. “No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa. Poco a poco volveré, lo prometo”.

Desde la polémica que se creó por su posado en bikini enseñando su recuperación tras dar a luz, Cristina Pedroche está más apartada de las redes sociales. Publica menos contenido, y además, ha desactivado la sección de comentarios para evitar leer críticas destructivas que no le hacen ningún bien a nivel mental. Igualmente, ha tomado la decisión de no enseñar la cara de Laia para así proteger a su hija de la sobreexposición mediática.

