La emotiva declaración de amor de David Muñoz a Cristina Pedroche en el estreno de 'Password'

Cristina Pedroche (34) ha vuelto a la televisión tras su maternidad por la puerta grande. Este viernes 28 de julio se ha estrenado en Antena 3 el concurso Password, donde la presentadora ha ejercido de perfecta maestra de ceremonias. Un debut en el que la colaboradora televisiva ha contado con la ayuda de dos padrinos de excepción: su gran amigo Miki Nadal y su marido David Muñoz.

Tras fundirse en un gran abrazo con ambos tocaba la presentación de los concursantes. Una de las mujeres presentes en plató ha querido enviarle recuerdos a su esposo, la persona que le animó a inscribirse en el programa y que le apoya diariamente en sus proyectos. Un instante muy tierno que el prestigioso chef también ha aprovechado para deshacerse en halagos con la influencer. “Yo también tengo la mejor mujer del mundo”, ha confesado arrancando una sonrisa a Cristina.

De la misma manera, el ganador de cuatro Estrellas Michelín ha compartido en su perfil público una fotografía de la campaña promocional de Password que ha acompañado con una emotiva misiva en la que ha felicitado a la colaboradora televisiva por los esfuerzos que hace para alcanzar sus sueños. “Amor y admiración estratosférica. La mejor compañera, la mejor mamá, la mejor presentadora, la mujer más increíble. Enhorabuena, Cristina. Estamos orgullosos de ti”, ha escrito junto al dibujo de un bebé haciendo referencia a la pequeña Laia, que llegó al mundo el pasado 14 de julio.

Sin duda, el matrimonio se encuentra en una nube con su niña, que ha llenado de alegría cada rincón de su corazón. Un dulce momento personal que compaginan con lo profesional, ya que tanto Cristina como David siempre han tenido muy claro que buscaban tener una crianza igualitaria en la que ninguno tuviera que renunciar a sus metas laborales.

Precisamente, cuando comenzaron las grabaciones de Password Cristina se encontraba embarazada de cinco meses, lo que hizo la experiencia aún más significativa. “Ahora echo la vista atrás y creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita. Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura y me daba más fuerza para las largas horas de rodaje”.

Una mirada realista a la maternidad

La maternidad es un gran reto, porque a pesar de las ilusiones propias de esta etapa también hay grandes cambios y complicaciones inesperadas. Para normalizar estos baches Cristina Pedroche se ha sincerado sobre sus problemas con la lactancia, que le produjo heridas en los pechos, y también sobre el proceso de recuperación, físico y mental, tras el parto, que ella misma lo ha descrito como “interesante, lleno de subidas, bajadas y emociones, con muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas, pero, sobre todo, mucho amor”.