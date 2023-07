Cristina Pedroche confiesa emocionada los problemas que está teniendo con la lactancia en sus primeros días como madre

La maternidad es un gran reto. Un camino lleno de ilusiones, pero también de cambios, y, en ocasiones, de problemas inesperados. Para normalizar estos pequeños baches, Cristina Pedroche, que dio la bienvenida a su primera hija, Laia, el pasado 14 de julio, ha querido sincerarse sobre las complicaciones que está sufriendo a la hora de dar el pecho a su niña. “Lactancia. Qué bonita me sonabas cuando estaba embarazada, qué fácil parecías habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales. Parecía que lo tenía todo controlado, pero no”, ha comenzado sincerandose la presentadora de 34 años.

Junto a un carrete de fotografías en las que aparece en ropa de deporte y con hojas de col dentro del sujetador para aliviar la inflamación, la influencer ha continuado explicando que debido al mal agarre que hace la pequeña le han aparecido heridas en los senos que son de lo más incómodas. “Cuando nació Laia se enganchó perfectamente, pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada pecho”.

Estos cortes le están provocando tantas molestias que la colaboradora televisiva llegó a replantearse el hecho de seguir dando de mamar a la bebé. “Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor y lágrimas. Dudando de sí podría con ello o de si tirar la toalla. Entre las emociones posparto y los dolores he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por buen camino”.

Finalmente, la maestra de ceremonias de las campanadas de Antena 3 ha confesado que ha decidido ponerse en manos de profesionales que la están ayudando a adaptarse de la mejor manera posible a esta nueva etapa. “Gracias a Alba Padró por su cariño y sus palabras de fortaleza he tenido las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, gracias”.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y mensajes repletos de amor de otras mujeres que se han sentido identificadas con esta situación y que han agradecido enormemente que una celebrity con la repercusión y el alcance de Cristina Pedroche hable abiertamente de ello. Entre estos comentarios destacan los de la actriz Dafne Fernández "gracias por darle visibilidad" y el de la exnadadora olímpica Ona Carbonell, que ha utilizado dos emoticonos de manos al aire para expresar su apoyo a la tertuliana.

