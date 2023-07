Dos días después de nacer su hija Laia, David Muñoz da las gracias 'eternas' a todo el personal del Hospital

Cristina Pedroche (34) y David Muñoz (43) se sienten como en una nube. Este 14 de julio, el matrimonio dio la bienvenida a su primera hija, Laia. Una pequeña que ha llenado sus corazones de alegría y emoción. Está previsto que en las próximas horas la presentadora salga del Hospital Montepríncipe de Madrid, donde fue ingresada el pasado jueves, para volver a casa con su niña y su esposo. Pero antes de abandonar las instalaciones, el prestigioso chef ha querido dedicar unas bonitas palabras a todos aquellos que con su trabajo han hecho posible el milagro de la vida. “Mil veces gracias a todo el increíble equipo de HM Hospitales y a todo el increíble personal de Montepríncipe, no podéis ser más cariñosos, empáticos, cuidadosos y comprensivos. Eternamente agradecido”.

El cocinero ha hecho una mención especial a tres profesionales de la salud que han seguido de cerca el embarazo de la influencer, guiándolos de la mejor manera posible durante estos nueve meses de dulce espera. “Iván Hevia, eres el mejor no sé como agradecerte tanto; la doctora Herrero, que suerte hemos tenido, desde el primer día has sido maravillosa, nos has acompañado de la mano todo el viaje de una manera increíble, gracias por ser tan generosa con nosotros y con Laia; y Ana Hernández, no conozco muchas matronas, pero estoy seguro que es imposible que haya una mejor en el mundo. Gracias por enseñarnos tanto y tan fácil”.

Qué significa Laia, el nombre de la hija de Cristina Pedroche y David Muñoz

Hay que recordar que la maestra de ceremonia de la Nochevieja de Antena 3, aficionada al yoga y otras prácticas similares, quería dar a luz a través de la técnica del hipnoparto, un sistema novedoso que aminora el dolor de las contracciones a través de la meditación y la respiración. Esta disciplina está adquiriendo mucha popularidad en nuestro país en los últimos años, pero anteriormente numerosas celebrities internacionales, como Jessica Alba y Angelina Jolie, habían recurrido a ella.

De la habitación a la ropa, Cristina Pedroche muestra lo que tiene preparado para la llegada de su hija

Laia ya ha recibido sus primeras visitas

Además de los felices papás, unas de las primeras personas que han tenido el gusto de conocer a Laia han sido el humorista Miki Nadal, compañero de la colaboradora en el programa Zapeando, y su pareja Helena Aldea. El cómico y la diseñadora, que son grandes amigos de Cristina Pedroche y de David Muñoz, han sido los encargados de dar algunos detalles de cómo se encuentran la bebé y la mamá. “Están muy bien y muy felices. La pequeña es preciosa, muy guapa, aunque claro con esos padres”, bromeaba el artista.

Miki Nadal también es padre de dos niñas: Carmela, de siete años y nacida de su anterior relación con Carola Escamez, y Galatea, de nueve meses y de la que Cristina Pedroche fue madrina en su bautizo. A buen seguro, que en poco tiempo las dos pequeñas se convertirán en las mejores amigas y compañeras de juegos de Laia.

La emoción de Cristina Pedroche en el bautizo de Galatea, la hija de Miki Nadal y Helena Aldea