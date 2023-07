Cristina Pedroche estrena su proyecto más importante quince días después de ser mamá

Cristina Pedroche, la reconocida presentadora madrileña vuelve a la televisión tras dar a luz a su primera hija junto al famoso cocinero Dabiz Muñoz, se pondrá al mando de un nuevo proyecto que verá la luz esta noche, después de 13 años regresa a la televisión el exitoso formato internacional ‘Password’. El programa contará con invitados especiales como David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Ana Milán, Santiago Segura y Lorena Castell. Este viernes acompañarán a los concursantes Miki Nadal y su marido Dabiz Muñoz que lucharán por vencer a sus oponentes.

La presentadora ha relatado a través de sus redes cómo se sintió cuando le propusieron presentar el programa. Pedroche quería dar un paso más en su carrera televisiva, “Cuando me propusieron presentar Password ya estaba embarazada de muy poco, nadie lo sabía, y la verdad es que al principio dudé” ha explicado la presentadora en sus redes. La mujer de Dabiz Muñoz cuenta que ha tenido el apoyo tanto de la cadena y la productora como de su familia y amigos.

Cuando comenzaron las grabaciones del programa Pedroche estaba embarazada de 5 meses, “Ahora echo la vista atrás y creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita. Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje” ha relatado la presentadora. “Ahora pienso que cuando ella lo vea y sepa que estaba dentro de mí se sentirá orgullosa de su madre y esto hace que me explote el corazón”.

La que fuera colaboradora del programa ‘Zapeando’ sigue recuperándose tras haber dado a luz a Laia, su primera hija junto al Chef Dabiz Muñoz. La presentadora ha mostrado todo su proceso con sus seguidores y cómo está afectando a su cuerpo todo esto.