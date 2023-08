Cristina Pedroche vuelve a las redes (pero con una diferencia)

Hace unos días, Cristina Pedroche dijo 'basta'. La presentadora de Password compartió un vídeo en el que mostraba su impresionante recuperación tan solo tres semanas después de dar a luz, y recibió un aluvión de críticas. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre", escribió en sus redes sociales, asegurando que "no pensaba que se iba a liar todo esto". La mujer del chef David Muñoz tiene claro que ahora lo más importante es su bienestar y el de su pequeña Laia: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella". Cristina terminó su mensaje con un "Feliz verano a todos", y muchos pensaban que se tomaría un descanso del mundo virtual, pero no ha sido así.

Cinco días después, Cristina ha retomado su cuenta personal para anunciar a sus seguidores que este viernes a partir de las 22:00 horas podrán ver un nuevo programa de Password en Antena 3. "❤️❤️❤️ ¡Las risas están aseguradas! Os esperamos", ha escrito la presentadora madrileña. Eso sí, el regreso digital de Pedroche ha venido con un cambio y es que ha decidido desactivar los comentarios. De esta forma, nadie puede comentar su último post, en el que ha publicado varias fotos con diferentes looks en el plató de televisión.

La colaboradora de Zapeando está intentando centrarse en todo lo bueno que tiene en su vida, que es mucho. Está disfrutando al máximo de su maternidad y, además, no puede estar más ilusionada con estar al frente de Password, que precisamente grabó cuando estaba embarazada. "Cuando lo grabamos, ya estaba casi de cinco meses y ahora echo la vista atrás y creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita", escribió hace unos días.

"Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje. Me acostaba y me levantaba con una gran sonrisa. Ahora pienso que cuando ella lo vea y sepa que estaba dentro de mí se sentirá orgullosa de su madre y esto hace que me explote el corazón. Este programa ha sido y es mi sueño", confesó emocionada.

Cristina, que se ha hecho un tatuaje en honor a su pequeña Laia, también quiso que sus fans supieran la decisión que ha tomado, y es que no ha mostrado imágenes de la niña y tampoco lo hará en un futuro. "Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago", reconoció.

"Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión", confesó la mujer del chef David Muñoz.