La tajante decisión que ha tomado Cristina Pedroche respecto al futuro de su hija Laia

Desde que el 14 de julio se convirtió en madre por primera vez, Cristina Pedroche está "en una nube de amor" junto a David Muñoz y la pequeña Laia. La presentadora está completamente volcada en su niña, a la que no puede parar de mirar desde que la tuvo en brazos por primera vez. "Quiero estar con ella piel con piel todo el rato", aseguraba. No quiere perderse nada de esta mágica experiencia en la que ha tomado una importante decisión: no ha mostrado hasta ahora imágenes de la niña y tampoco lo hará en un futuro.

La maestra de ceremonias de Password, concurso que se ha estrenado esta misma semana, apuesta por la privacidad de su bebé. Es consciente de que muchas de las personas que la admiran esperan ver una imagen de Laia, pero esperará a que la niña sea mayor de edad para que pueda tomar sus propias decisiones y decidir si exponerse públicamente o seguir al margen de la popularidad de sus padres. Pedroche y su marido, conocido popularmente como Dabiz Muñoz, quieren protegerla y evitar que crezca rodeada del odio que en ocasiones se genera en las redes sociales.

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión..", ha confesado Cristina, que se ha hecho un nuevo tatuaje tras ser mamá.

Esta decisión va en consonancia con la que tomó en las primeras semanas de embarazo, cuando apenas compartía detalles de la nueva etapa por los haters. "Me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", reveleba. Durante los nueve meses de embarazo, de hecho, no ha compartido imágenes de las ecografías.

La presentadora de Zapeando sí ha mostrado con naturalidad los cambios de su cuerpo, la evolución de su barriguita y la rutina de ejercicios que ella ha seguido. "No creo que haya sido pesada con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, he ido compartiendo las cosas que a mí como mujer me han venido muy bien en el embarazo porque creo que podría ayudar a otras mujeres", ha indicado.

Visibilizando el posparto

Cristina, que va a cumplir 35 años, también ha abordado con naturalidad el posparto porque apuesta por darle visibilidad a esa parte de la maternidad menos idílica pero igual de real. Ha confesado que antes de tener a Laia estuvo leyendo y consultando dudas sobre la lactancia para tenerlo "controlado", pero la práctica ha sido diferente a la teoría. La presentadora ha explicado que unas grietas en el pecho le han hecho enfrentarse a cada toma con miedo, dolor y lágrimas.

