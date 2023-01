¿Por qué no habla de su embarazo con naturalidad? Cristina Pedroche, más sincera que nunca

Cristina Pedroche ha desvelado el motivo por el que apenas muestra su embarazo en público. "Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo". ha comenzado diciendo junto a una foto en la que se observa tímidamente su tripita. "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño, pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé", ha añadido. La presentadora, de 34 años, desaría que las redes sociales fueran un sitio seguro. Así contaría con toda la ilusión del mundo "mi cambio, de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando o el sexo del bebé".

La colaboradora de Zapeando ha compartido sus miedos tras leer "las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un programa nuevo". Se refiere a Password, el concurso que previamente parecía que iba a presentar Luján Argüelles. "Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte", ha dicho. Lamentablemente, Cristina está "acostumbrada" a las críticas profesionales, "pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar".

Si el odio no cesa, la presentadora tomará una drástica decisión. "Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo".

Tras este mensaje, su perfil se ha llenado de comentarios de apoyo. "Disfrútalo, disfrútalo y disfrútalo como a ti te apetezca", le ha aconsejado su amiga Anna Simón. "Muestra lo que a ti te haga feliz en todo momento. Lo más importante de todo esto es que estes feliz. Estáis formando algo precioso", le ha dicho la actriz Adriana Torrebejano. "Eres una persona taaan flipante. Ojalá todo el mundo lo viera", ha escrito la poetísa Patricia Benito. La Vecina Rubia también le ha mandado todo su amor: "Quien tiene una vida vacía sólo puede llenarla de odio. Tú tienes el cuerpo ahora mismo llenito de amor y de croquetas. Muestra lo que te apetezca siempre que quieras y guárdate lo que consideres, quien te quiera lo va a entender. Y no pierdas el tiempo leyendo cosas negativas, hay tantas cosas bonitas que leer. Te mando un abrazo gigante".

Cristina Pedroche y David Muñoz anunciaron que iban a ser padres el pasado 30 de diciembre, un día antes de las campanadas. "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", dijeron emocionados.

