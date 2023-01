Cristina Pedroche se pondrá al frente de la nueva edición de 'Password'

A pesar de que Luján Argüelles sonaba como favorita para volver a ponerse al frente de la nueva edición de Password finalmente será Cristina Pedroche quien presentá el exitoso concurso internacional en su nueva etapa en Antena 3. Doce años después de que terminara el formato en el que Elena Furiase se hiciera viral, Atresmedia en colaboración con Fremantle España arrancará muy pronto las grabaciones de este espacio de entretenimiento y recuperará así uno de los programas con mayor repercusión en el mundo de los concursos. Estrenado en los años 60 en la televisión americana (y adaptado en Brasil, Francia, México, Grecia, Indonesia, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Alemania, Turquía, Portugal y Suecia o Reino Unido), ha tenido varias vidas a lo largo de los años. De hecho, el pasado abril de 2022 fue recuperado en la NBC de EEUU de la mano de Jimmy Fallon para volver a tener una nueva versión.

La incorporación de Cristina a la nueva temporada de Password llega tras la publicación que hizo la colaboradora de Zapeando hace unas semanas en la que confesó su tristeza por un proyecto en el que ella sentía que encajaba a la perfección. "Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto. ¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento. Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida", escribó Pedroche sin revelar de qué programa se trataba y dejando claro que mientras tranto iba a seguir trabajando en sus restaurantes.

Aunque todo apuntaba que Luján sería quién volvería a a presentar el concurso en Antena 3, como habían confirmado alguno medios, la comunicadora aseguró a ¡HOLA! que aunque su formato favorito era Password, y su perro también se llamaba así, había otro proyecto en el que estaba inmersa y que estaba a punto de firmar. "Siempre he dicho que sería un sueño hacer Password. Lo vivo con grandísima alegría porque para mi ha sido el formato en el que he disfrutado grado mil que esté de nuevo en parrilla. Estamos trabajando en otro, que también estoy en la producción ejectiva, y estamos a punto de firmar todo y espero que pronto lo podamos contar que en esto hay que ser discreto", expresó.

Luján será la encargada de presentar Brigada Tech en Televisión Española, razón por la que no podría volver a ponerse al frente del programa de Antena 3, tal y como ha adelantado Vertele. Previsto para que se estrene a finales de febrero, el espacio de Argüelles será de corte divulgativo y social y en él la presentadora recorrerá diferentes pueblos de España junto a tres ancianas para realizar distintas iniciativas y planes relacionadas con la digitalización.