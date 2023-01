El bajón de Cristina Pedroche que confiesa sentirse muy cansada en las primeras semanas de embarazo

Cristina Pedroche se encuentra en una de las etapas más dulces de su vida. Y es que, la felicidad ha llegado para instalarse en su casa tras anunciar de su embarazo el pasado 30 de diciembre, junto a su marido David Muñoz. Una notica que hacía que el 2023 comenzase con fuerza. Desde entonces, tanto la presentadora como el chef han mostrado en varias ocasiones lo contentos que están: "Están pasando cosas... y estamos felices", decía Pedroche esta semana en una publicación de su perfil público, en la que dejaba entrever el pequeño cambio que se estaba produciendo en su tripita por el embarazo. Sin embargo, y a pesar de la buena nueva que les espera para este año, hay días en los que las cosas no van tan bien y se tienen bajones, como le ha pasado a la propia Cristina Pedroche.

Estos días no están siendo los mejores para la colaboradora de Zapeando. Prueba de ello ha sido la publicación que ha hecho en sus historias en la que aparecía con un semblante serio y cansado, con su cabeza reposando en un cojín rojo, a causa de los efectos que está teniendo el embarazo en ella. A su imagen le acompañaban unas palabras que expresaban el malestar que sentía en esos momentos: "¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", se preguntaba la propia Cristina. "Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte, y que volveré a sentirme yo, pero de momento... no", decía con tristeza. Pedroche finalizaba su escrito con uno de los antídotos a todos sus males, el bebé que está creciendo en su interior: "Eso sí, me toco la tripa y sonrío".

Pero no solo le anima notar que tiene vida en su barriguita, sino también la deliciosa comida que preparan en casa. Una hora más tarde, la presentadora se intentaba alegrar con una rica hamburguesa de queso y patatas fritas, "a ver si esto me anima un poco", comentaba. De nuevo, durante esta mañana de domingo Cristina Pedroche ha vuelto a despertarse de la misma manera en la que la noche anterior, y ha confesado estar igual: "¿Cómo estáis? Yo casi en la misma posición que ayer", decía, reposando en el mismo cojín, pero con una bata rosa de estar por casa.

No es la primera vez en este año que Cristina Pedroche expresa su tristeza. Hace unos días, la presentadora confesaba públicamente el rechazo que había sufrido en una prueba de casting para un programa nuevo. "Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto. ¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento", se sinceraba por completo con todos sus seguidores. No obstante, Cristina se mostraba con ánimo para seguir adelante: "Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto", decía.

El 2023 es un año importante para la pareja, sobre todo en lo personal puesto que van a ser papás de su primer bebé. Los dos lo anunciaban antes de que acabase el 2022 a través de sus perfiles públicos, muy emocionados por lo que se viene: "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí", comunicaban, y terminaban diciendo, "no conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".