Cristina Pedroche impacta en las campanadas con un look que deja al descubierto sus curvas premamá La presentadora, embarazada de su primer hijo, se ha superado con un estilismo en colaboración con ACNUR para dar visibilidad a los refugiados de guerra

Desde que, en 2014, Cristina Pedroche impactara en sus primeras campanadas con aquel famoso vestido negro semitransparente de Charo Ruiz, la presentadora ha conseguido superarse a sí misma año tras año e ir conquistando todos los récords de audiencia. Cada Nochevieja, la expectación en torno a su vestido escogido para dar las uvas va a más, pero este 2022, sin duda, ha marcado un antes y un después. Primero, desveló en El Hormiguero que, por primera vez, iba a recurrir al bodypainting y, apenas unos días después, comenzaron los rumores de embarazo, avivados por comentarios de sus compañeros de televisión y del propio Josie, su estilista y encargado de idear el look de fin de año. Ayer, la presentadora confirmaba la feliz noticia y hoy ha protagonizado su primera aparición pública con un look que no ha dejado lugar a dudas y que, incluso, ha sido modificado para lucir sus curvas premamá, ya que ha llevado la falda, pensada originalmente para ser de tiro alto, por debajo de la cadera dejando al descubierto su incipiente tripita.

Como ya es habitual, poco antes de que el reloj marcara las 12 de la noche la presentadora ha querido despedir el año con un mensaje explicando su deseo para 2023, y, en este caso, ha centrado su discurso en la paz, hilo conductor también de su estilismo. Con el objetivo de ofrecer visibilidad a las personas que en los últimos meses han tenido que abandonar sus hogares debido a la guerra, Cristina y Josie han colaborado con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y junto a ellos han creado la capa con la que la vallecana ha ocultado su secreto mejor guardado de cada año. El resultado es una pieza cargada de simbología y de, como explica el estilista, 'energía humana', como si de un 'muro de Berlín textil' se tratara.

Inspirado en las crinolinas de Charles Frederic Worth y en el mensaje del potente reciclaje del legado de Miguel Adrover, se ha creado un abrigo de tres paneles desmontables confeccionado al bies y en patchwork con telas provenientes de las tiendas de campaña que ACNUR ofrece como refugio en diferentes lugares del mundo. A partir de estos tejidos, se ha confeccionado una capa de seis metros cuadrados que cuenta con un esqueleto interno de ballenas que se cierra con ojales de acero y un cordón de algodón y simula una forma esférica emulando a un globo terráqueo.

El patronaje de este diseño ha sido obra de Íñigo Garaizabal, quien ha contado con más de 75 personas refugiadas provenientes de diez países diferentes para plasmar en la capa sus testimonios y deseos mediante frases y dibujos cargados de esperanza. También de este joven diseñador es la falda que hemos podido apreciar cuando Cristina, segundos antes de comenzar los cuartos, se ha deshecho del abrigo. Buscando generar contraste entre el caos y la guerra que emulaba la prenda exterior, Josie ha ideado un look muy delicado, sutil y luminoso bajo ella, una clara oda a la paz. De esta forma, la presentadora ha retomado las transparencias que tanto han dado que hablar a lo largo de los años en sus looks de Nochevieja y ha lucido una falda espiral en tul de seda marfil rematada en cola ladeada que, una vez más, nos permite apreciar a la perfección su tonificada figura, en la que, de momento, no se intuyen sus curvas premamá.

La pieza central del look ha sido una obra figurativa creada por el escultor Jacinto de Manuel, quien ya trabajó junto a Cristina y Josie para las campanadas de 2019 en el look bautizado como Venus MMXX. En esta ocasión la inspiración está clara, y se ha plasmado ese deseo de paz haciendo referencia al animal que mejor la representa: la paloma blanca. La obra se ha creado a base de pasta de papel reciclado con periódicos del año pasado y ha sido esmaltada posteriormente, una alegoría a la transformación de esas malas noticias en algo esperanzador. Sus alas ascendentes abrazan al cuerpo de la presentadora gracias a su postura escorada, y en su pico porta una rama de olivio hecha con bronce dorado.

Además, el artista ha sido también el encargado de pintarle los antebrazos de blanco como rechazo hacia la violencia y suponiendo el primer bodypainting que se ha realizado para las campanadas de Antena 3, algo que ya adelantó Cristina que iba a ocurrir. En cuanto al look de belleza, se ha apostado por la luminosidad y naturalidad, despejando el rostro con un recogido pulido de raya al medio y luciendo un maquillaje muy sutil en el que se destaca la mirada de la colaboradora de Zapeando con unas cejas muy marcadas y un potente delineado negro.

